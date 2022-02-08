«Фридом Финанс»: Цель ралли в ценах на нефть – $96 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:00 мск 7 февраля индекс Московской биржи опустился на 0,10 %, до 3467,51 пункта, а РТС поднялся на 0,70%, до 1445,21 пункта.

В лидеры роста вышли НЛМК (+1,49%, таргет на горизонте года: 308, 09 руб.), МТС (+0,69%) и Норникель (+0,21%, таргет на горизонте года: 30017 руб.).

В аутсайдерах оказались TCS Group (-2,76%), Газпром (-1,69%) и Магнит (-1,36%).

Акции МТС пошли вверх, так как компания анонсировала запуск программы поддержки стартапов с решениями для работы в метавселенных. Цель по бумаге на горизонте года 388,83 руб.

Бумаги Газпрома упали в цене, поскольку стало известно, что корпорация не забронировала мощности для транзита газа через Украину во втором и третьем кварталах.

Магнит дешевеет, несмотря на новости о планах провести buy back.

Ближайшая цель текущего ралли в ценах на нефть Brent $96 за баррель. Торги этого понедельника для нее завершатся в диапазоне $90–95. На фоне роста цен на нефть умеренное укрепление демонстрирует рубль: пара USD/RUB к 17:00 мск теряла 0,35% и торговалась по 75,57, EUR/RUB снижалась на 0,52%, до 86,41. Ориентиры для этих пар на закрытие: 75,10–76,00 и 86,15–87,0 соответственно. Индекс Московской биржи до конца текущей сессии продолжит колебаться в диапазоне 3400–3600 пунктов, РТС останется в пределах 1400–1500.