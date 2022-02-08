Raiffeisen Centrobank размещает на Московской Бирже структурную облигацию «Черное золото» снова в игре»

Райффайзен Центробанк (RCB, Raiffeisen Centrobank), «дочка» Raiffeisen Bank International, размещает структурную облигацию «Черное золото» снова в игре» для квалифицированных инвесторов на Московской бирже. Данная структурная облигация позволяет получать доход в виде купонных выплат не только при росте фондового рынка, но даже при его стабильности или же умеренном снижении.

В качестве базового актива выбраны акции 6 крупных нефтяных компаний США и Европы — Exxon Mobil, Glencore, BP, Suncor, Total Energies, Royal Dutch Shell. Структурная нота выпускается сроком на три года, валюта — доллар США, купон 5,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Минимальная сумма инвестиций при первичном размещении — $10 тыс., на вторичной торговле бумагу можно купить на Московской Бирже от $1 тыс.

Купонные выплаты фиксированы и выплачиваются без условий во всех сценариях, однако возврат номинала будет зависеть от изменения цен акций к моменту погашения. Возврат 100% номинала происходит во всех сценариях, кроме стрессового, когда три или больше акций из шести в корзине к моменту погашения падают на 35% и более. В этом случае держателю бумаги будет выплачена сумма первоначальных инвестиций за вычетом процента падения худшей по динамике акции из корзины от ее начального уровня на момент погашения ноты.

Это уже вторая структурная нота Райффайзен Центробанк с листингом на Московской Бирже. Первым продуктом стала выпущенная в 2021 году структурная облигация «Ставка на вечные бренды», которую квалифицированные инвесторы могут купить и сегодня — в биржевом «стакане».

«Мы расширяем пул структурных продуктов группы Raiffeisen для квалифицированных инвесторов, представленных на Московской бирже. В ноту на нефть входят крупнейшие мировые нефтяные компании, и мы уверены, что данный инструмент привлечет внимание инвесторов, заинтересованных в нефтяном секторе», — отметил Антон Кеняйкин, руководитель отдела продаж на рынках капитала институциональным инвесторам Райффайзенбанка.

Квалифицированные инвесторы могут приобрести структурную ноту с 7 февраля по телефону +7 495 775 52 31. После формирования первичной подписки на продукт будут открыты вторичные торги. Raiffeisen Centrobank будет выступать маркетмейкером, поддерживать цены на продажу и покупку на бирже по всем выпущенным продуктам в течение срока их жизни.