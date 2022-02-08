«Открытие»: Российский рынок пока не готов к резким движениям

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России нейтральный. Индексы Азии торгуются разнонаправленно, металлы дорожают, но нефть дешевеет.

Индекс доллара повышался почти на 0,2%. Однако рубль продолжает укрепляться, реагируя на продолжение переговорного процесса РФ и условного запада. Рынок акций, скорее всего, начнёт день вблизи значений закрытия накануне, а вот у рубля появляются шансы на подход к отметке 75,0 за доллар.

Днём Франция сообщит данные по внешней торговле. В США также выйдет торговый баланс, отрицательное сальдо которого могло увеличиться до $83 млрд в декабре. В России операционные результаты за IV квартал предоставит «Полюс».

Российский рынок пока не готов к резким движениям

Российский рынок завершил день ростом индекса РТС и почти нейтральным результатом по индексу МосБиржи. Примечательно, что в Китае и Европе инвесторы активно покупали энергетический сектор и добывающие компании на фоне заявлений китайской Комиссии по реформам и развитию об активизации инфраструктурного строительства. Однако для аналогичных секторов в России день прошел безрезультатно. Нефть начала корректироваться, а в сфере геополитики пока далеко до разрядки.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи - 3470,78 п. (-0,01%), а индекс РТС - 1445,20 п. (+0,64%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 74,559 млрд рублей.

7 отраслевых индексов снизились и 3 выросли. Наиболее сильное снижение в секторе строительных компаний (-1,14%), а самый сильный рост показал сектор химии и нефтехимии (+2,8%).

Бумаги «Акрон» подорожали более чем на 11%. Компания сообщила о покупке завода в Бразилии, что усилит её позиции на региональном рынке.

Акции Сбербанка повышались почти на 0,4%. Чистая прибыль по РСБУ выросла в январе на 15,6% до 100,2 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 10,7% до 49,1 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 22,1%, рентабельность активов — 3,1%. Очень неплохая для Сбербанка динамика по темпам роста чистой прибыли в годовом сопоставлении. Отметим, что результат мог быть и лучше, однако ослабление рубля на фоне роста геополитической напряженности привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму 16,9 млрд руб. Мы по-прежнему сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка.

Выручка MDMG за 2021 год выросла на 31,8%, до 25,2 млрд рублей. «Мать и дитя» по итогам 2021 года продемонстрировала уверенный рост выручки, что оказалось несколько лучше наших ожиданий. Основным драйвером здесь по-прежнему остается сегмент московских госпиталей на фоне расширения медицинского кластера «Лапино» и роста загрузки стационара. В частности, значительный рост выручки прошедшем году основном связан с выходом ковидного корпуса «Лапино-4» менее чем за год работы на загрузку на уровне 70%, а также с существенным ростом потока пациентов в онкологическом центре «Лапино-2». Мы сохраняем позитивный взгляд на MD Medical Group и рекомендуем ПОКУПАТЬ ее акции.

Московская Биржа запустит с 8 февраля торги фьючерсами на отраслевые индексы. Фьючерсы на индекс нефти и газа (MOEXOG), металлов и добычи (MOEXMM), финансов (MOEXFN) и потребительского сектора (MOEXCN) позволят хеджировать портфели, расширят инструментарий для частных инвесторов. Минимальный шаг цены составит 1 пункт, стоимость минимального шага цены — 1 рубль. Предварительный размер гарантийного обеспечения не будет превышать 1,5 тыс. руб. Срок исполнения контрактов в июне и сентябре 2022 г.

Рубль укрепляется на фоне продолжающегося переговорного процесса с Западом

Рубль укреплял свои позиции и входил в тройку лидеров среди валют EM вместе с бразильским реалом и чилийским песо. Естественно, что без влияния сырьевых цен не обошлось. Кроме того, рубль поддерживают ожидания более высокой ставки ЦБ РФ, на что указывает рост доходностей ОФЗ. Некоторые ожидания заходят столь далеко, что предполагают повышение сразу на процентный пункт. В свете ускорения инфляции до 8,82% к 28 января более вероятным можно считать сценарий повышения на 50 базисных пункта. Кроме того, продолжаются переговоры РФ с партнёрами из Европы. Весьма оперативно организовалась встреча президентов России и Франции.

Естественно, что на рубль оказывает положительное влияние дорогая нефть, но в большей степени это влияние остаётся положительным за счёт сохраняющейся паузы в покупке валюты в рамках бюджетного правила. Без стрессовых сценариев рубль вполне способен продолжить своё укрепление и даже протестировать уровень 75,0 за доллар на текущей неделе.

Доходности европейских государственных облигаций заметно повышались на торгах в понедельник, хотя к вечеру падение бондов немного сократилось. Индекс доллара смог выйти в плюс, оказав давление на конкурентов. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь вспомнила свою мантру о том, что потребности в существенном ужесточении денежной политики в еврозоне нет, а инфляция постепенно вернётся к целевым 2%. Таким образом, она почти нивелировала свои слова о вероятности изменения ставки в IV квартале, которые были произнесены на пресс-конференции по итогам заседания 3 февраля.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,43 (-0,06%),

EUR-USD - $1,144 (-0,1%),

GBP-USD - $1,353 (+0,03%),

USD-JPY – 115,07 (-0,16%),

USD-RUB – 75,47 (-0,47%),

EUR-RUB – 86,27 (-0,76%).

Американский инвестор продолжает опасаться агрессивности ФРС

Торги в США завершились незначительным снижением индексов, хотя Dow Jones смог закрыть день с нулевым результатом. Настроение инвесторов определялось пятничными данными по рынку труда. Число новых рабочих мест неожиданно составило 467 тыс. при прогнозах около 150 тыс. Соответственно, сомнений в том, что ФРС будет проявлять решимость в повышении ставки почти не осталось. Неуверенность сохранится до четверга, когда будут опубликованы свежие данные по инфляции за январь. Ожидается, что рост потребительских цен ускорится до 7,3%.

Пока от резких движений вниз рынок удерживают корпоративные отчёты, которые преимущественно остаются лучше ожиданий. Tyson Foods (+12,2%) воспользовалась благоприятной ситуацией роста цен на рынке продовольствия. Акции производителя спортивных тренажёров Peloton подскочили более чем на 20% на новостях об интересе Amazon и Nike к покупке компании. Бюджетные авиакомпании Frontier и Spirit Airlines объявили о переговорах по слиянию, что может привести к созданию пятого по величине авиаперевозчика в США.

7 отраслевых индексов снизились и 4 выросли. Наиболее сильный рост показал сектор энергетики (+1,3%). Наиболее сильное снижение в секторе коммуникаций (-2,24%).

По итогам торгов:

DJIA - 35091,13 п. (+0,00%),

S&P 500 - 4483,87 п. (-0,37%),

NASDAQ - 14015,67 п. (-0,58%).

США расширяют списки китайских компаний под ограничениями

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам США почти до 1,95% сдерживает покупку риска.

Китайские акции были под давлением. США включили ещё 33 организации в контрольный экспортный список. Сектор автомобилей новой энергетики терял почти 6%, а производственный индекс более 4%. Шанхайский аналог NASDAQ терял более 3%. В частности, в список включён производитель компонентов для вакцин WuXi Biologics, чьи акции обвалились в Гонконге на 30%. В палате представителей США также одобрили законопроект о повышении конкурентоспособности США против Китая и пресечению практики демпинга со стороны КНР. Таким образом, китайский рынок столкнулся не только с условиями роста ставок в долларе, но и очередным использованием политических инструментов в экономической конкуренции.

Японский рынок пытался расти. Ориентиром служит позитивная динамика фьючерсов на американские индексы. Впрочем, назвать этот рост существенным сложно. Акции Fast Retailing, Daikin Industries, KDDI и SoftBank Group повышались менее чем на 1%. Бумаги фармацевтической Shionogi & Co поднялись на 0,4% после новостей о том, что правительство готово одобрить препарат против COVID-19. Акции Nintendo и Sony теряли 1,5% и 1,0% соответственно. Расходы японских домохозяйств выросли за декабрь на 0,1%, а вот в годовом выражении даже снизились на 0,2%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27288,43 п. (+0,15%),

Hang Seng - 24181,30 п. (-1,62%),

Shanghai Composite - 3416,43 п. (-0,38%).

Рост запасов в США может скорректировать нефть

Нефть продолжила снижаться после роста в течение семи недель подряд. Переговоры по иранской сделке возобновятся в Вене 8 февраля. Однако исход этих переговоров всё ещё остаётся перспективой будущего. Меж тем Саудовская Аравия предупредила о повышении цен для потребителей в марте. В плане краткосрочных ожиданий рынок будет реагировать на прогнозы по запасам в США. Согласно предварительным данным опроса Reuters, на рынке ждут роста американских запасов нефти и бензина, а также снижение запасов дистиллятов.

По состоянию на 8:50 мск: