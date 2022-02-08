«Фридом Финанс»: Нефтяной рынок перешел к снижению

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 8 февраля к 12:00 мск прибавляет 1,09%, РТС повышается на 1,47%. Основным драйвером роста выступают позитивные новости о ходе переговоров между Россией и Францией. Фондовые площадки Юго-Восточной Азии и фьючерсы на американские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику на фоне ужесточения монетарной политики центральными банками разных стран мира.

Нефтяной рынок перешел к падению на фоне активных переговоров между США и Ираном по поводу снятия запрета на продажу нефти. Если они завершатся успешно, на рынке появится значительный дополнительный объем сырья, что окажет давление на котировки.

Сегодня ночью будут выпущены данные недельных запасов сырой нефти от Американского института (API). За предыдущую неделю резервы сократились на 1,645 млн барр. Если тенденция сохранится, это подстегнет нефтяные цены к росту.

На российском фондовом рынке в лидерах роста бумаги Детского мира (+4,08%) и ОК РУСАЛ (+2,78%). Аутсайдерами стали акции ГК ПИК (-1,14%) и TCS Group Holding PLC (-1,27%).

Акции Детского мира дорожают на новости о запуске buy back совокупным объемом 3,5 млрд руб. Компания планирует свернуть программу в начале августа текущего года, однако она может быть продлена в случае необходимости. Долгосрочный таргет по бумаге ретейлера — 112 руб.

Котировки ГК ПИК продолжают корректироваться на новостях о сокращении на 6,3% продаваемых площадей в проектах Vargarden и Ютаново.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3530–3550 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,10–75,00 и 85,70–85,50 соответственно.