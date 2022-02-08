«Фридом Финанс»: В поисках тренда

Аналитики «Фридом Финанс»:

К закрытию торгов 7 февраля S&P 500 опустился на 0,37%, до 4484 пунктов, Nasdaq снизился на 0,58%, а Dow Jones остался вблизи нулевых отметок. Лучшую динамику продемонстрировал сектор энергетики (+1,31%). В аутсайдерах под давлением акций Alphabet и Meta Platforms оказался технологический сектор (-2,24%).

WSJ и FT сообщили, что Amazon (AMZN: +0,19%) и Nike (NKE: -0,17%) рассматривают поглощение Peloton Interactive (PTON: +20,9%).

Frontier Airlines (ULCC: +3,47%) покупает Spirit Airlines (SAVE: +17,2%) за $2,9 млрд.

Прибыль и выручка Tyson Foods (TSN: +12,2%) в четвертом квартале 2021-го превзошли ожидания. Результаты продаж опережают консенсус во всех сегментах. Дальнейшие прогнозы указывают на сохранение высокого спроса.

Согласно последней сводке FactSet, квартальную отчетность представили 56% компаний из состава S&P 500. Средний рост прибыли этих эмитентов составил 29,2% по сравнению с 21,7% в начале сезона отчетов. Консенсус прибыли на акцию превысили около 76% отчитавшихся компаний, что пока ниже среднего показателя за пять лет и последние четыре квартала (84%)

Прибыль отчитавшихся компаний на 8,2% превысила консенсус ожиданий. По итогам предыдущего сезона отчетов этот показатель составлял 15,7%. Отметим, что до того, как свои результаты опубликовал Amazon прибыль превосходила среднерыночные прогнозы менее чем на 5%.

В комментариях к публикации отчетов многие компании указывали на инфляционное давление, которое негативно повлияло на их рентабельность. В Bank of America отметили, что его трехмесячный прогнозный коэффициент в феврале опустился до 0,37x, сопоставимых с показателем первого квартала 2020-го, когда многие компании ухудшили прогнозы с учетом фактора пандемии. Корпоративные настроения находятся на минимуме за последние пять лет.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 8 февраля разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,13%, китайский CSI300 опустился на 0,55%, гонконгский HANG SENG снизился на 0,95%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил скромные 0,15%.

Доходность трежерис упала до 1,91%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $91,9 за баррель. Золото торгуется на уровне $1819 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4528 пунктов.

Публикаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 57 пунктов.

S&P 500 опустился к 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится его ближайшая поддержка. RSI колеблется около 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворот тренда.

Сегодня отчет за четвертый квартал представит европейский нефтегазовый гигант BP (BP). Мы ожидаем сильных результатов от компании благодаря повышению цен на нефть, газ и нефтепродукты. Прогноз предполагает увеличение выручки BP на 78% г/г и 39% кв/кв, до $53 млрд, при росте чистой прибыли с прошлогодних $1,4 млрд до $4 млрд. Также вероятно, что компания продолжит снижать долговую нагрузку. Чистый долг может сократиться на $1–2 млрд и опуститься ниже $40 млрд. Интерес для инвесторов будут представлять прогнозы операционных результатов (мы ожидаем снижения добычи в 2022 году), а также маржи перерабатывающего сегмента в связи с взлетом цен на газ и электроэнергию в Европе. Негативное влияние на финансовые результаты компании может оказать исполнение деривативов. На наш взгляд, акции BP справедливо оценены рынком, поэтому в случае роста котировок после релиза отчетности мы рекомендуем фиксировать прибыль.