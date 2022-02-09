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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+, прогноз — стабильный.

Агентство положительно оценило ведущие позиции ВТБ Капитал в качестве оператора на рынке РЕПО, организатора размещений на рынках долгового и акционерного капитала, лидера среди консультантов по сделкам слияний и поглощений. Отсутствие концентрации доходов компании на крупнейших клиентах, высокий уровень диверсификации вложений и достаточности собственных средств также стали позитивными факторами, которые способствовали подтверждению рейтинга ВТБ Капитал на уровне ruAA+. Умеренно положительное влияние на рейтинг оказали показатели текущей и «стрессовой» ликвидности. Кроме того, в блоке оценки бизнес-рисков «Эксперт РА» отметил высокий уровень организации, регламентации и практики управления рисками.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал:

«Принимая решение о присвоении рейтинга, агентство „Эксперт РА“ оценивает компанию по множеству показателей, определяющих финансовую надежность и устойчивость, включая как операционную деятельность, так и управление рисками и общую стратегию развития. Поддержание рейтинга на столь высоком уровне — это амбициозная задача, и мы рады, что ежедневная работа команды ВТБ Капитал позволяет нам удерживать высокие позиции в рейтинге и быть надежным партнером для наших клиентов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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