«Открытие»: Отсутствие геополитического негатива положительно сказывается на российских акциях

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Отсутствие геополитического негатива положительно сказывается на российских акциях

· Российский рынок растёт на фоне переговорных надежд. Накануне состоялась встреча президентов РФ и Франции, которая завершилась без видимых результатов, но и без провальных заявлений. В любом случае, переговорный процесс продолжается и это ослабляет нависающие над рынком геополитические тревоги. Отечественным акциям даже не мешает нефть, которая усилила коррекцию и теряла более 2% по Brent.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3527,39 п. (+1,63%), а индекс РТС - 1479,63 п. (+2,38%).

· Все секторы отечественного рынка торговались в плюсе. Наиболее сильный рост показывали отраслевые индексы металлов и добычи (+2,3%), а также химии и нефтехимии (+2,2%).

· Лидером в составе индекса МосБиржи были бумаги «Детского Мира», которые прибавляли более 5%. «Детский мир» запускает программу buyback объемом до 3,5 млрд рублей.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Акции российских ритейлеров с начала года оказались под огнем распродаж, и потому компании все активнее начинают смотреть в сторону buyback. Так, ранее программу выкупа уже запустил Fix Price, и о такой возможности сообщал менеджмент «Магнита». А вот теперь в их ряды вступил и «Детский мир». По текущим котировкам максимальный объем выкупа соответствует примерно 5% акций компании при free float на уровне 60%. На наш взгляд, такой объем может оказать некоторую поддержку котировкам «Детского мира», а потому новость позитивна для акций ритейлера. У нас сохраняется актуальная идея по бумагам с рекомендацией «покупать» и целью 146,5 рублей.

· Бумаги «Полюс» теряли около 0,5%. «Полюс» в IV кв. снизил производство золота на 4% кв/кв, по итогам года – на 2%.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Нейтральные результаты. Спад производства в IV квартале по отношению к III в первую очередь обусловлен сезонным сокращением объема производства на россыпях и Куранахе, что является классической историей для «Полюса». При этом годовые результаты в целом соответствуют прогнозу, который составлял около 2,7 млн унций. Рост производства в текущем году прогнозируется незначительным, и он будет связан с увеличением содержания в переработке на Олимпиаде».

· Акции ВТБ дорожали более чем на 2%, хотя отчётность за январь немного смущает. Чистая прибыль по РСБУ в январе сократилась в 11 раз до 1,3 млрд рублей. Расходы на создание резервов под обесценивание составили 8,3 млрд рублей, что на 54,9% меньше, чем в январе прошлого года. Рост расходов на персонал и администрирование выросли на 13,4% до 15,2 млрд рублей.

Дипломатический процесс продолжает поддерживать укрепление рубля

· Рубль усиливал свои позиции на фоне переговорного процесса с условным Западом. Как мы уже неоднократно отмечали, наличие самих переговоров снимает риски реализации наиболее жёсткого сценария. Поэтому рубль чувствует себя вполне комфортно, даже на фоне дешевеющей нефти.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6810 рублей.

· Ставки MosPrime повысились до 8,52% на день, 8,78% на неделю и 9,24% на месяц. Как минимум, динамика ставок говорит о 100% вероятности повышения ставки ЦБ РФ на заседании 11 февраля на 25 базисных пункта. Вероятность повышения ставки на 50 базисных пункта можно оценить на уровне 70%.

· Доходности по европейским бондам преимущественно снижались. По 10-летним итальянским бумагам доходность снизилась до 1,79% по сравнению с 1,88% накануне, а по аналогичным испанским до 1,07%. Евро был под давлением. Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила об отсутствии необходимости интенсивного ужесточения денежной политики, так как инфляция будет замедляться.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 95,55 (+0,15%),

· EUR-USD - $1,142 (-0,16%),

· GBP-USD - $1,354 (+0,07%),

· USD-JPY – 115,33 (+0,19%),

· USD-RUB – 75,12 (-0,47%),

· EUR-RUB – 85,80 (-0,55%).

Европейские акции в лёгком оптимизме на фоне снижения доходностей бондов

· Европейские индексы торговались в плюсе. Позитивному настрою рынка способствует снижение доходностей по европейским бондам и сильные корпоративные отчёты. Сектор базовых материалов продолжает лидировать второй день подряд. Накануне китайская Комиссия по реформам и развитию заявила об активизации инфраструктурного строительства.

· Акции BP PLC повышались почти на 1,0%. Компания сообщила о максимальной за 8 лет прибыли $12,8 млрд в 2021 году. BP также объявила об увеличении программы обратного выкупа до $1,5 млрд в квартал с прежних $1,25 млрд. Французский банк BNP Paribas не смог порадовать своих инвесторов, так как прибыль в IV квартале оказалась ниже ожиданий из-за роста издержек.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7574,51 п. (+0,01%),

· DAX - 15180,15 п. (-0,17%),

· CAC 40 - 7020,59 п. (+0,16%).

Нефть дешевеет на ожидании роста иранских поставок

· Нефти предлагается два сценария для реагирования. Во-первых, президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным позволила снизить градус напряжённости. Во-вторых, во вторник возобновляются переговоры по ядерной сделке с Ираном и это более значимое событие, поскольку в интересах США позволить увеличить поставки иранской нефти на рынок для сдерживания цен. И, наконец, на рынке ждут роста запасов нефти и бензина в США, хотя ожидания могут быть спорными, если учитывать резкое ухудшение погодных условий в ряде добывающих американских штатов во второй половине прошлой недели.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $90,68 (-2,17%),

· WTI - $89,53 (-1,96%),

· Алюминий - $3192 (+1,92%),

· Золото - $1819,3 (-0,14%),

· Медь - $9736,75 (-1,03%),

· Никель - $23170 (-0,97%).

Доходности по казначейским обязательствам растут, оказывая давление на акции

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка до 0,45% в NASDAQ и почти нулевого изменения в индексе Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 2,4 базисных пункта до 1,944%.

· Главной идеей сдержанности на рынке остаётся вероятность более быстрого повышения ставки ФРС. В январе американская экономика создала 467 тыс. новых рабочих мест, что стало сюрпризом при скромных ожиданиях 150 тыс. В четверг 10 февраля выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут показать ускорение роста цен до 7,3%.

· Если ещё месяц назад на рынке доминировало мнение о всего трёх повышениях ставки, то теперь фокус смещается в сторону пяти, а то и более повышений.