«Фридом Финанс»: В фокусе операционная отчетность ОК РУСАЛ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги завершились уверенным ростом. Лучше рынка выглядели бумаги Ашинского МЗ (+17,21%). Скорректировались акции Акрона (AKRN 14 890, -7,80%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 75-76.

ОК РУСАЛ (+6,65%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Выручка за год, по ожиданиям рынка, составит $11 775 млн, EBITDA и прибыль — $2 882 млн и $3 640млн соответственно. 8 февраля котировки RUAL взлетели на фоне роста цен на алюминий до $3200 за тонну. Таким образом, за полтора года стоимость металла увеличилась в два раза. Мы полагаем, что в 2021 году компания может продемонстрировать рекордные финансовые показатели и продолжит наращивать выручку по итогам первого квартала 202 2 года. Как следствие, таргет по акции RUAL может быть пересмотрен вверх. Текущая общерыночная целевая цена — 101 руб. за бумагу.

Ожидаем рост в пределах 1%. Новостной фон улучшился. Важных событий в фокусе участников торгов нет. Динамика будет зависеть от трендов на внешних площадках. Прогноз для пары USD/RUB: 75,00–76,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3550–3600 пунктов.