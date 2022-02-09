«Открытие»: Геополитическое послабление благотворно сказалось на российских акциях

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России позитивный. Азиатские рынки торгуются в плюсе, нефть прервала коррекцию, промышленные металлы преимущественно в плюсе.

Индекс доллара незначительно снижался, но этого оказалось вполне достаточно для укрепления валют риска. Рубль в утренние часы смог продавить доллар ниже 75,0, что предполагает вероятное закрепление курса около 74,5-75,0 в ближайшие дни. Индекс МосБиржи на этом фоне может вновь попытаться подобраться к отметке 3600 пунктов.

Германия в среду опубликует данные по внешней торговле за декабрь. В США выйдет пакет данных по оптовым запасам и продажам. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступит глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. В России ожидается публикация данных по инфляции за январь. Предварительно, инфляция ускорится до 8,8%. Также выйдут данные по росту реальных зарплат в ноябре, безработице в декабре. Рост розничных продаж в декабре мог составить 3,4%. «РусАл» и N+Group предоставят операционную отчётность за IV квартал. Отчёт по РСБУ опубликует «Интер РАО».

Геополитическое послабление благотворно сказалось на российских акциях

Российский рынок воспользовался ослаблением геополитической напряжённости, чтобы заметно подрасти по итогам основной сессии. Переговоры президентов РФ и Франции, а затем Франции и Украины привели к ряду появлению заявлений со стороны главы французской республики. Эммануил Макрон говорил о том, что встреча была полезной и позволила снять напряжённость, а также стороны взяли на себя обязательства продолжить реализацию минских соглашений. В дипломатическом плане это лишь вербальные формулировки без каких-либо обязывающих документов, но сам факт продолжения дипломатического процесса говорит в пользу снижения тревожности, что и отразил российский рынок, хотя дешевеющая нефть предлагала иной сценарий.

По итогам основной сессии 8 февраля индекс МосБиржи - 3551,65 (+2,33%), а индекс РТС - 1489,18 (+3,04%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 121,464 млрд рублей.

Китайские инвесторы продолжают отыгрывать стимулирование внутреннего спроса

Азиатские рынки повышались вслед за американскими индексами. Китайские инвесторы продолжили реагировать на инициативы Комиссии по реформам и развитию.

Интерес покупателей на китайском фондовом рынке, в основном, был сосредоточен на бумагах сектора потреблений. Ещё в понедельник Комиссия по реформам и развитию заявляла об активизации инфраструктурного строительства и принятии мер по улучшению внутреннего спроса. Удивительно, но при росте индекса потребления на 1,8% сектор производителей алкоголя показал повышение на 2,8%. Отскок в Гонконге возглавили бумаги Alibaba, которые поднялись более чем на 6%. На этом фоне рост технологичного сектора в Гонконге превысил 3%.

Японский рынок традиционно повторяет динамику американских акций. Впрочем, нельзя не отметить ряд локальных историй. Акции производителя промышленного оборудования IHI подскочили более чем на 10% после того, как компания утроила свой прогноз по прибыли. Акции Nissan Motor дорожали более чем на 4% на фоне улучшения собственного прогноза по прибыльности. Сильнее всех оказался сектор сталеваров, включая бумаги JFE Holdings, которые прибавляли более 9%. Бумаги SoftBank Group поднялись более чем на 5% на фоне решения отказаться от продажи Arm Ltd в пользу проведения первичного размещения акций.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27603,00 п. (+1,17%),

Hang Seng - 24842,64 п. (+2,11%),

Shanghai Composite - 3473,64 п. (+0,61%).

Снижение запасов в США притормозило коррекцию в нефти

Коррекция в нефти оказалась достаточно короткой благодаря статистики Американского Института Нефти. Согласно данным API, на неделе до 4 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,0 млн бар. Запасы бензина упали на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 2,2 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 0,1 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 1,4 млн бар. и сокращение на 0,6 млн бар. дистиллятов.

По состоянию на 8:50 мск: