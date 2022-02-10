«Фридом Финанс»: Осторожный позитив инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 8 февраля основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,84%, до 4521 пункта, Dow Jones прибавил 1,06%, Nasdaq поднялся на 1,28%. Почти все входящие в S&P 500 отрасли закрылись в плюсе. Исключениями стали энергетические компании (-2,12%), предприятия сектора недвижимости (-0,8%) и телекомы (-0,1%). Лучше рынка выглядели представители сырьевой отрасли (+1,57%).

Основатель Peloton Interactive (PTON: +25,3%) Джон Фоули заявил, что уходит с поста генерального директора.

Выручка Pfizer Inc (PFE: -2,84%) за четвертый квартал продемонстрировала рост на 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

General Motors Company (GM: -4,2%) планирует в 2022 году нарастить производство электрогрузовиков в шесть раз.

Фондовые индексы США завершили торги 8 февраля ростом вблизи лучших уровней дня после смешанных и слабых показателей понедельника. Небольшое ослабление напряженности на Украине и конструктивные комментарии по ядерным переговорам между США и Ираном оказали давление на нефтяные котировки и, возможно, помогли ослабить некоторые инфляционные опасения, что обусловило снижение акций нефтяных компаний. Сезон отчетностей сопровождается частыми упоминаниями эмитентов о сохранении устойчивого спроса на производимые ими продукты со стороны потребителей, но также отмечается сохранение давления в цепочках поставок и рост расходов из-за высоких цен на сырье.

Доходность 10-летних трежерис колебалась в пределах 3 б.п. от уровня 2,00%, прежде чем остановилась на отметке 1,96%, или на 2 б.п. выше показателя вчерашней сессии. Доходность «двухлеток» выросла на 4 б.п. пункта, до 1,34%, на фоне сохраняющихся ожиданий пяти повышений ставок в текущем году. Показатель для 30-летних бумаг повысился до 2,25%.

Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 8 февраля преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,94%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,08%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,06%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 1,10%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $90,78 за баррель. Золото торгуется по $1826,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4530–4380 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на три пункта, до 60.

S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, почти пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет, оставаясь, однако, около 50 пунктов, что сигнализирует о равных силах «быков» и «медведей». Индикатор MACD указывает на продолжение восходящего движения. Все перечисленные факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может провести в боковике.

9 февраля квартальные результаты выпустит Walt Disney (DIS). Согласно консенсус-прогнозу, выручка эмитента восстановится с $16,45 млрд до $20,3 млрд, а EPS может составить $0,73, хотя не исключено и более низкое значение показателя вследствие повышенных затрат на контент. Рекомендуем инвесторам сфокусировать внимание на сегментах видеостриминга и парков развлечений. Ожидается, что за прошедший квартал сервис Disney+ увеличил базу подписчиков со 118,1 млн до 125 млн. Драйвером роста в стриминге выступает ожидаемая экспансия в 42 новых странах летом, что подстегивает траекторию расширения базы пользователей. Как следствие, к концу сентября число подписчиков сервиса Disney+ может вырасти до 150–155 млн, что соответствует увеличению на 32–37 млн за год. Сегмент парков развлечений может стать бенефициаром перетока потребительских расходов из сегмента товаров в сегмент услуг. Корпорация Comcast в своем последнем отчете уже отразила тот факт, что посещаемость тематических парков превосходит ожидания, а потребители склонны увеличивать траты в ходе визитов. В целом мы ожидаем позитивных квартальных показателей от Disney.