«Фридом Финанс»: Российские индексы обновили максимумы за месяц

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:13 мск 9 февраля вырос на 1,8%, РТС поднялся на 2,35%, оба бенчмарка обновили максимумы за месяц. Основными драйверами роста стали снижение геополитической напряженности, а также позитивная динамика на площадках АТР и США.

Нефть торгуется около нулевых отметок. Нейтральная динамика котировок обусловлена, с одной стороны, информацией о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 2 млн баррелей, по данным API, при консенсусе Wall Street, предполагавшем повышение на 0,675 млн. С другой стороны давление на нефть оказывает ожидание возобновления ядерной сделки США с Ираном.

В лидерах роста сегодня акции Тинькофф Банка (+4,95%) и ММК (+4,40%), хуже рынка выглядят бумаги Petropavlovsk (-0,76%) и МТС (-0,68%).

Бумаги ММК отыгрывают покупками предстоящее 10 февраля включение его акций в индекс MCSI Russia. Долгосрочная цель по бумаге — 88,04 руб.

Акции МТС корректируются после роста на 7%, вызванного реакцией на опубликованные 2 февраля отчеты по МСФО и РСБУ за 2021 год. Чистая прибыль оператора связи выросла с 1,2 млрд до 6,1 млрд руб. Общий долг сократился с 15,1 млрд до 13,4 млрд руб. Долгосрочный таргет по акции МТС — 388,83 руб.

Сегодня в 19:00 мск выйдут данные о динамике инфляции, зарплат, розничных продаж и безработицы в России за январь. Прогноз предполагает ускорение инфляции с декабрьских 0,8% м/м до 1,1% м/м. Подтверждение этого прогноза окажет краткосрочное негативное влияние на рубль.

Рост заработной платы ожидается на том же уровне, что и в декабре (+0,6%). Также прогнозируется сохранение безработицы на декабрьской отметке 4,3%. Если эта статистика не преподнесет сюрприза, рынок отреагирует на нее нейтрально.

Розничные продажи, согласно консенсусу, должны увеличиться на 3,4% после 3,1% в декабре. Если рост показателя окажется выше ожидаемого, это поддержит котировки отечественного фондового рынка.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3650–3700 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,60–74,50 и 85,20–85,00 соответственно.