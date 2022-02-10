«Фридом Финанс»: Диапазон для индекса Мосбиржи: 3630–3650 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:15 мск 9 февраля индекс Московской биржи прибавил 2,52%, РТС поднялся на 1,97%. Американские фондовые индексы показывают позитивную динамику на фоне сильных финансовых результатов корпораций из США, что сопровождается ростом аппетита инвесторов к риску.

Нефть торгуется около нулевых отметок. Рынок ожидает данных о запасах сырой нефти в США. Статистика за прошлую неделю показала снижение резервов на 1,046 млн барр. Текущий консенсус экспертов с Уолл-стрит предполагает повышение на 0,369 млн.

Сегодня в 19:00 мск времени выйдут данные об январской инфляции в России. Ожидается рост показателя до 1,1% с 0,8% в декабре. Если фактические данные подтвердят ожидания, это окажет краткосрочное давление на российскую валюту. Также сегодня будут выпущены данные об объеме розничных продаж в РФ. Эксперты прогнозирует рост на 3,4% по сравнения с 3,1% ранее. В 20:00 мск будет опубликован прогноз Министерства сельского хозяйства США о соотношении спроса и предложения на мировом товарном рынке.

На российских фондовых площадках лучше прочих сегодня выглядели бумаги TCS Group Holding PLC (+9,30%) и Детского мира (+7,33%). В аутсайдерах оказались акции Сургутнефтегаза (-1,08%) и ЛСР (-0,68%).

Котировки ретейлера растут на новости о запуске программы buy back в размере 3,5 млрд руб. Наш долгосрочный таргет по бумаге — 130 руб.

Акции Сургута снижаются на новости о том, что Арбитражный суд Москвы отказал компании в принятии обеспечительных мер по иску о злоупотреблении доминирующей позицией на рынке бензина. Следующее судебное заседание состоится 28 февраля. Несмотря на эту ситуацию, котировки компании могут укрепиться до 57,59 руб. в долгосрочной перспективе.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3630–3650 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,65–74,40 и 85,30–85,20 соответственно.