«Открытие»: Российские акции уверенно растут второй день подряд

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research».

Российские акции уверенно растут второй день подряд.

На 19:10 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 638,93 п. (+2,5%), с нач. года -3,9%

· Индекс РТС — 1 534,82 п. (+3,1%), с нач. года -3,8%

· Индекс MSCI EM — 1 219,80 п. (+0,04%), с нач. года -1,0%

· Stoxx Europe 600 — 473,86 п. (+1,83%), с нач. года -2,9%

· DAX — 15 492,53 п. (+1,64%), с нач. года -2,5%

· FTSE 100 — 7 652,05 п. (+1,12%), с нач. года +3,4%

Индекс МосБиржи закрылся по итогам основной сессии на 15,2% ниже достигнутого 14 октября 2021 года рекордного максимума на уровне 4292,68 п. За последние 52 недели рублевый индекс вырос на 6,2%, а индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 16%.

Российский рынок позитивно оценил неспособность цен на нефть сколь бы то ни было серьезно упасть, а также намерения Запада и России продолжать диалог для урегулирования украинского вопроса. Отчасти инвесторы устали бояться и сидеть в кэше. Визит президента Франции в Москву смягчил ситуацию и позволил продвинуться по пути дипломатического общения. В качестве продолжения намечена встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Великобритании в Москве. Также ожидается встреча "Нормандского формата" на уровне политических советников.

Индекс МосБиржи уверенно закрылся выше ключевого сопротивления 3500 пунктов, поэтому наблюдаемую динамику мы не можем отнести к «робким покупкам» или к «покупкам от усталости бояться санкций». Но в то же время для полноценного восстановления нарушенного в октябре бычьего тренда потребуется вернуться выше 50-недельной МА (3790 п.), а до этого пока далеко.

На 19:10 мск:

· Brent, $/бар. — 92,01 (+1,35%), с нач. года +18,3%

· WTI, $/бар. — 90,30 (+1,05%), с нач. года +20,1%

· Urals, $/бар. — 96,17 (+1,70%), с нач. года +25,2%

· Золото, $/тр. унц. — 1 830,26 (+0,26%), с нач. года +0,1%

· Серебро, $/тр. унц. — 23,22 (+0,19%), с нач. года +0,8%

· Алюминий, $/т — 3 183,00 (-0,23%), с нач. года +13,4%

· Медь, $/т — 9 781,00 (+1,43%), с нач. года +0,6%

· Никель, $/т — 22 692,00 (+0,38%). с нач. года +9,3%

Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам основной сессии. Сектор «Телекоммуникаций» вырос на 0,3% (-6,1% с начала года), и это был худший результат дня. Финансовый сектор вырос на 4,8% и стал лидерами роста в среду (-7,3% с начала года). Инвесторы «погашают» в российских банках премию за риск санкций, так как этот риск существенно сократился.

Из 43 бумаг индекса МосБиржи 37 подорожали по итогам основной сессии и 6 потеряли в цене.

На 19:20 мск:

Индекс МосБиржи: лидеры роста Индекс МосБиржи: лидеры падения TCS Group гдр 11,84% Петропавловск -0,38% Детский мир 9,16% Полиметалл -0,36% Русал 5,10% МТС -0,35%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 5,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составила 53,2 трлн рублей.

Корпоративные новости

· «Русал» опубликовал операционные результаты четвертого квартала и 2021 года. в IV квартале увеличила продажи алюминия на 8,1% к данным предыдущего периода, до 989 тыс. тонн. Продажи за 2021 год сократились на 0,5%, составив 3,904 млн тонн. С точки зрения объемов производства и продаж никаких сюрпризов отчет не преподнес. Существенный рост отгрузок в квартальном сопоставлении объясняется низкой базой III квартала, когда на отгрузки повлияли логистические ограничения как на внутренних маршрутах, так и в глобальной цепочке поставок. Однозначно радует тот факт, что «Русал» продолжил наращивать долю VAP (доля продукции с добавленной стоимостью) в совокупных продажах, что позитивно сказывается на премии реализации. У нас есть актуальная инвестиционная идея по «Русалу», цель 93,8 руб.

· Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 390 рублей на акцию (130 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на конец 2021 года. Феноменальные выплаты по итогам рекордного для «Фосагро» квартала и года. По итогам III квартала прошлого года компания выплатила акционерам 234 рубля на акцию (всего 30,3 млрд рублей), по итогам II квартала — 156 рублей на акцию (всего 20,2 млрд рублей), за I квартал — 105 рублей на акцию, (всего 13,6 млрд рублей). Итого получается 885 руб. На акцию и невероятные 115 млрд руб. в совокупности. Впрочем, основной риск с точки зрения инвестиционного кейса здесь связан с тем, что цены на удобрения, вероятно, уже прошли свой многолетний пик, а потому в перспективе будут снижаться.

Внешний фон

Европа

Европейские акции уверенно выросли в среду. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600, который 2 дня подряд не мог закрепиться выше 200-дневной скользящей средней линии (466,50 п.), сегодня уверенно пробил эту преграду и протестировал на прочность 100-дневную МА (474 п.). Однако, чтобы техническая картина вновь стала выглядеть оптимистично, потребуется закрепиться еще и выше 50-дневной МА (476,8 п.).

19 из 20 секторов Stoxx Europe 600 торговались в плюсе. В лидерах были автопроизводители, представители сектора материалов и технологические акции. Под давлением были только представители подсектора продуктов личной гигиены, аптеки, бакалея. Банки пользовались спросом в предыдущие дни, но сегодня не смогли оказаться в лидерах на фоне падения акций ABN Amro, поскольку финансовый директор Ларс Крамер в интервью телевидению Bloomberg сообщил, что чистые процентные доходы – основной источник дохода банка – останется под давлением в следующем финансовом году.

Ястребиный настрой ЕЦБ не пугает аналитиков Morgan Stanley, которые, также, как и аналитики UBS Global Wealth и Goldman Sachs позитивно оценивают перспективы европейских акций. Они отмечают благоприятный макроэкономический фон, сохраняющуюся тенденцию роста прибыли на акцию и нормализованные мультипликаторы P/E. Среди секторов Morgan Stanley отдает предпочтение финансовому, сырьевому сектору, автопроизводителям и телекомам. Более ярко выраженная ястребиная позиция ЕЦБ предполагает ротацию в акции стоимости. При этом в UBS отдают предпочтение акциям энергетических компаний, представителями финансового сектора и сектора материалов, а также представителям сектор услуг.

США

Рынок акций США хорошо рос на фоне некоторой стабилизации рынка гособлигаций после недавней распродажи. S&P 500 пятый день подряд консолидируется между 200- и 100-дневными скользящими средними в ожидании завтрашней публикации данных по потребительской инфляции в США за январь.

Стоит отметить, что в последние дни рынок акций США перестал реагировать на рост доходности трежерис и ожиданий по ставкам, что является хорошим знаком, указывающим на то, что возможный негатив уже вполне может быть учтен в ценах. В частности, это позволяет предположить, что завтрашняя реакция рынка на данные по инфляции окажется более сильной в случае приятного сюрприза (т. е. замедления инфляции), нежели в случае выхода высокой цифры.

Рынок акций США выглядит уверенно накануне завтрашней публикации данных по инфляции за январь

На 19:10 мск:

· S&P 500 — 4 577,03 п. (+1,23%), с нач. года -4,0%

· VIX — 20,31 п. (-1,13 пт), с нач. года +3,09 пт

· MSCI World — 3 077,13 п. (+0,58%), с нач. года -4,8%

Валютный рынок

Индекс доллара возобновил снижение, при этом все валют Большой десятки прибавили в цене против американского конкурента. На фоне позитивного отношения к риску в лидерах были сырьевые валюты, а фунт, иена, франк и евро укрепились к доллару в меньшей степени.

Внимание инвесторов сейчас приковано к публикуемому в четверг индексу потребительских цен в США, который, как ожидается, покажет рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в январе и на 7,3% г/г, согласно данным экономистов, опрошенных Reuters. В декабре годовая потребительская инфляция составляла 7%. Однако президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в интервью CNBC заявил, что его прогноз на этот год предусматривает три повышения ставки на 25 б.п., при этом он “немного склонен” ожидать четырех повышений в зависимости от экономических данных. Однако рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам уже учитывает 5 повышений до конца года. При этом Бостик сказал, что США стоят “на пороге” замедления инфляции в базисе месяц к месяцу.

На фоне таких высказываний доходности 2-летних нот оставались стабильны около 1,338%, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,825%, хотя днем ранее тестировала максимумы ноября 2019 года на уровне 1,97%. Охлаждение ожиданий по циклу повышения ставок в США перед отчетом по инфляции через снижение доходностей трежерис оказало давление на доллар.

19 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару в среду, и рубль был в ТОП-5 лидеров. КурсUSDRUB стабильно снижается 4-й день подряд на снижении геополитической напряженности. В конце января можно было часто слышать, что война между Россией и Украиной становится для некоторых институциональных инвесторов базовым сценарием, но сейчас, на наш взгляд, большинство участников рынка понимают, что сценарий боевых действий и последующие за этим жесткие санкции уже не лежит на столе. Также позитивно для рубля, что цены на нефть в рамках нисходящей коррекции уверенно отскочили вверх от уровня $90/барр. (Brent).

Эскалации конфликта нет, диалог – по-прежнему есть. В четверг подтверждена встреча в нормандского формате на уровне советников.

Рубль отыграл ровно половину своего падения с лучших уровней октября 2021 г. Мы считаем, что в ближайшие дни курс будет проторговывать область 75,00, чтобы определиться с направлением. Возвращение в диапазон 75,00 – 70,00 пока еще не выглядит свершенным событием.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 1,1435 (+0,18%), с начала года +0,6%

· GBP/USD — 1,3551 (+0,07%), с начала года +0,1%

· USD/JPY — 115,43 (-0,10%), с начала года +0,3%

· Индекс доллара — 95,469 (-0,18%), с начала года -0,2%

· USD/RUB — 74,6062 (-0,48%), с начала года -0,8%

· EUR/RUB — 85,3257 (-0,28%), с начала года -0,2%