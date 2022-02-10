«Открытие»: Акции Сбербанка отражают снижение санкционных рисков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Акции Сбербанка отражают снижение санкционных рисков

· Российский рынок продолжает отыгрывать идею геополитической разрядки. Визит президента Франции в Москву смягчил ситуацию и позволил продвинуться по пути дипломатического общения с условным Западом. В качестве продолжения намечена встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Великобритании в Москве. Соответственно, снизились риски принятия ограничительных мер в отношении российских компаний. Наглядно это видно на бумагах Сбербанка, которые активно повышаются второй день подряд.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3618,20 п. (+1,87%), а индекс РТС - 1524,56 п. (+2,38%).

· Финансовый сектор (+3,4%) выступает главным индикатором улучшения внешнеполитического фона. Также сектор был одним из самых перепроданных с учётом его потенциальной доходности. В лидерах дня также сектор информационных технологий за счёт роста бумаг OZON Holdings и «Яндекс». В числе лидеров индексных бумаг «Детский Мир», который накануне объявил о программе обратного выкупа. Относительную слабость демонстрирует сектор телекоммуникаций на фоне присутствия акций МТС и «Ростелеком» в числе аутсайдеров индекса МосБиржи.

· Бумаги «РусАл» прибавляли более 3%. Компания увеличила продажи алюминия в IV квартале на 8,1% до 989 тыс. тонн. За весь 2021 год реализация первичного алюминия и сплавов снизилась на 0,5% до 3,904 млн тонн. Основной прирост был обеспечен поставками на рынки СНГ (+19,6% за год) до 1,2 млн тонн. Объёмы производства в 2021 году увеличились лишь на 0,2% до 3,764 млн тонн. Также была опубликована отчётность N+Group. Средняя цена реализации алюминия увеличилась на 41,4% в 2021 году до $2553 за тонну.

Геополитическая разрядка обеспечивает наступление рубля

· Рубль продолжил укрепляться, также отыгрывая идею дипломатической разрядки. Параллельно на отечественную валюту оказывает позитивное влияние возобновившиеся аукционы ОФЗ.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6760 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 8,72% на день, 8,93% на неделю и 9,33% на месяц. По сути, ставки говорят нам об ожиданиях в банковском секторе, которые предполагают повышение ставки ЦБ РФ на заседании 11 февраля на 50-75 базисных пункта.

· Минфин рассматривает текущую ситуацию на рынках в качестве вполне спокойной и возвращается к прежним объёмам размещения. На первом из двух аукционов дня инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года. Объём размещения составил 20,657 млрд рублей по номиналу при спросе 76,201 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 9,39%. Скорее стоит говорить о том, что ведомство не было готово предоставить более высокую премию рынка, поэтому объём размещения можно назвать скромным, но всё же спрос на длинные бумаги оказался довольно высоким с учётом сохраняющихся факторов неопределённости.

· Новый президент Бундесбанка Ёхим Магель заявил, что ЕЦБ может повысить ставку уже в текущем году. Однако рынок почти не обратил на это внимание, поскольку ещё в начале недели председатель Кристин Лагард говорила об отсутствии необходимости какого-либо активного ужесточения денежной политики. Рынок облигаций демонстрировал снижение доходностей. 10-летние бумаги США и Германии теряли более 4 базисных пункта доходностей, как, впрочем, и аналогичные облигации Италии и Испании. Индекс доллара снижался почти на 0,2%, а AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,6% против валюты США. Иными словами, на рынке шла активная покупка риска.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 95,43 (-0,22%),

· EUR-USD - $1,144 (+0,18%),

· GBP-USD - $1,358 (+0,24%),

· USD-JPY – 115,43 (-0,1%),

· USD-RUB – 74,77 (-0,32%),

· EUR-RUB – 85,50 (-0,18%).

Падение доходностей облигаций внушило европейским инвесторам оптимизм

· Снижение доходностей по государственным облигациям также позитивно сказалось на европейских рынках. Все секторы Stoxx 600 торговались в плюсе, а вот банковский демонстрировал относительную слабость, прибавляя лишь 0,1%. Высокие ставки, как правило, считаются позитивным фактором для динамики прибыли кредитных учреждений.

· Акции норвежской Equinor дорожали почти на 4% после того, как компания сообщила о планах распределить среди инвесторов до $10 млрд прибыли за 2021 год благодаря повышенным доходам от продажи энергоносителей по высоким ценам. Бумаги датского производителя ювелирной продукции Pandora подскочили почти на 8% на фоне улучшения корпоративного прогноза на текущий и следующий год.

· Германия сообщила о росте экспорта за декабрь на 0,9%, а импорта на 4,7%. Ожидалось снижение на 0,2% и 1,5% соответственно.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7625,01 п. (+0,77%),

· DAX - 15480,92 п. (+1,56%),

· CAC 40 - 7135,44 п. (+1,52%).

Нефть замедлила коррекцию на фоне снижения запасов в США

· Минэнерго США оценивает дефицит на рынке нефти в январе на уровне 0,3 млн бар. в сутки. В Феврале дефицит увеличится до 0,77 млн бар. в сутки. В марте баланс улучшится в пользу избыточного предложения на уровне 0,42 млн бар. в сутки. В целом, в 2022 году рынок будет сбалансирован, а вот в 2023 году ведомство прогнозирует дефицит около 0,34 млн бар. в сутки.

· В оперативном плане поддержку нефти оказывает статистика Американского Института Нефти. Согласно данным API, на неделе до 4 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,0 млн бар. Запасы бензина упали на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 2,2 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 0,1 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 1,4 млн бар. и сокращение на 0,6 млн бар. дистиллятов.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $90,53 (-0,28%),

· WTI - $89,03 (-0,37%),

· Алюминий - $3215 (+1,01%),

· Золото - $1828,4 (+0,03%),

· Медь - $9880,05 (+0,46%),

· Никель - $22980 (+1,27%).

Коррекция доходностей на рынке облигаций также позитивно сказывается на американских акциях

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,6% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась почти на 4 базисных пункта до 1,927%, что является главной торговой идеей дня.

· В фокусе внимания акции сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill Inc. Компания удвоила прибыль в 2021 году, хотя условия для подобного бизнеса были далеко не позитивными. Бумаги компании медицинских услуг и аптек CVS Health Corp. дорожали на 6% в рамках утренних торгов на фоне отчётности, оказавшейся лучше ожиданий рынка.

· Текущий рост рынка пока сложно назвать устойчивым. В четверг в США выйдет статистика по потребительской инфляции. Ожидается ускорение роста цен до 7,3% годовых. Соответственно, если темпы роста окажутся выше, то настроения могут резко поменяться.