«Открытие»: Смягчение геополитических рисков вновь поддерживает российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции») Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом основной сессии в России слабо позитивный. Индексы Азии, как и сырьевые контракты, торгуются разнонаправленно. Основные беспокойства связаны с вероятностью более быстрого роста потребительских цен в США. Валютный рынок торговался без существенной волатильности, хотя доллар всё же незначительно укреплялся. Это предполагает нейтральное открытие основной сессии в России и стабилизацию курса рубля на достигнутых значениях. В Евросоюзе выйдет пакет экономических прогнозов. ОПЕК опубликует свой очередной ежемесячный доклад по рынку нефти. В США ожидаются традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее данные по потребительской инфляции. Базовый CPI мог ускорить рост в январе до 5,9% с 5,5% в декабре. Общий CPI мог ускориться до 7,3% с 7,0%. Вечером выйдет отчёт по исполнению федерального бюджета США. В России «Алроса» опубликует данные по продажам за январь. ГМК «Норникель», «ФосАгро» опубликуют отчётность по МСФО за IV квартал и 2021 год. Общий CPI мог ускориться до 7,3% с 7,0%. Вечером выйдет отчёт по исполнению федерального бюджета США. В России «Алроса» опубликует данные по продажам за январь. ГМК «Норникель», «ФосАгро» опубликуют отчётность по МСФО за IV квартал и 2021 год. В Евросоюзе выйдет пакет экономических прогнозов. ОПЕК опубликует свой очередной ежемесячный доклад по рынку нефти. В США ожидаются традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее данные по потребительской инфляции. Базовый CPI мог ускорить рост в январе до 5,9% с 5,5% в декабре. Общий CPI мог ускориться до 7,3% с 7,0%. Вечером выйдет отчёт по исполнению федерального бюджета США. В России «Алроса» опубликует данные по продажам за январь. ГМК «Норникель», «ФосАгро» опубликуют отчётность по МСФО за IV квартал и 2021 год. Смягчение геополитических рисков вновь поддерживает российские акции Российский рынок продолжил отыгрывать позитив, который сформировался в результате очередных переговоров с условным Западом. Визит президента Франции в Москву показал, что в Европе не только готовы обвинять Россию по любому поводу, но и реально работать со всеми сторонами геополитической напряжённости вокруг Украины. Вслед за этим запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Великобритании, а 10 февраля состоится встреча политических советников нормандской четверки. Российские акции отреагировали соответственным образом. Рост показали бумаги, подверженные наибольшему риску санкций. По итогам основной сессии 9 февраля индекс МосБиржи - 3638,93 п. (+2,46%), а индекс РТС - 1534,82 п. (+3,06%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 137,282 млрд рублей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 137,282 млрд рублей. Disney впечатляет приростом подписчиков Disney+ Небольшой коррекции в доходностях казначейских обязательств США хватило, чтобы NASDAQ показал рост более 2%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,93%. Однако волна оптимизма может резко пойти на спад, если 10 февраля статистика по росту потребительских цен окажется существенно выше ожиданий. Однако президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в интервью CNBC заявил, что его прогноз на этот год предусматривает три повышения ставки на 25 базисных пункта, при этом он “немного склонен” ожидать четырех повышений в зависимости от экономических данных. Меж тем рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам уже учитывает 5 повышений до конца года. Сам же Бостик полагает, что США стоят “на пороге” замедления инфляции в базисе месяц к месяцу. Тем не менее, он хотел бы видеть существенное сокращение баланса ФРС. Голосующий член FOMC президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер не находит оснований для повышения ставки на 50 базисных пункта в марте. Впрочем, если инфляция не будет демонстрировать склонность к замедлению до конца года, то, по её словам, от ФРС может потребоваться более активное повышение ставки. Акции Chipotle Mexican Grill Inc. Подскочили на 10,2%. Сеть быстрого питания более чем удвоила прибыль в 2021 году и говорит о достаточно амбициозных планах роста бизнеса. Бумаги оператора аптек и медицинских сервисов CVS Health Corp. (-5,5%) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Однако прогнозы на 2022 год разочаровали рынок своей неуверенностью. Акции Disney (+3,33%) продолжили дорожать на расширенных вечерних торгах. Компания отчиталась о прибыли в размере $1,1 млрд за прошедший квартал и о росте выручки до $21,82 по сравнению с $16,25 млрд год назад. Прибыль на акцию составила $1,06 при ожиданиях $0,63. Однако более всего впечатляет прирост новых подписчиков сервиса Disney+. За квартал прирост составил почти 12 млн до 129,8 млн при ожиданиях 125,75 млн. Все секторы индекса S&P 500 показали рост. В лидирующей группе были коммуникации (+2,45%), информационные технологии (+2,31%), материалы (+2,13%) и недвижимость (+2,38%). По итогам торгов: DJIA - 35768,06 п. (+0,86%),

S&P 500 - 4587,18 п. (+1,45%),

Азиатские инвесторы испытывают неуверенность перед статистикой по инфляции в США Торги в Азии проходили разнонаправленно. На китайском рынке сформировалась волна фиксации прибыли, а в Японии инвесторы продолжили следовать примеру американских коллег. На китайском рынке под давлением были лидеры предыдущего дня. Снижался сектор потребления и производители алкоголя, в частности. Сектор здравоохранения терял более 1,2%, но в данном случае продолжается негативное влияние бумаг производителя компонентов для вакцин WuXi AppTec, который попал в американский список по контролю экспорта. Рост на японском рынке был довольно активным в первые часы торгов, но затем начали усиливаться продажи. В пятницу в Японии выходной, поэтому некоторые инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, тем более, что на четверг запланирован выход важной статистики по инфляции в США. Дорожали акции полупроводниковой индустрии Tokyo Electron и Advantest. Акции автомобилестроительной Advantest подскочили более чем на 5% на повышении корпоративного прогноза, так как компания успешно справляется с контролем издержек. В бумагах SoftBank Group коррекция после резкого повышения накануне, когда компания поделилась планами на проведение IPO Arm Ltd. Самой слабой бумагой оказались акции компании по доставки Yamato Holdings, которые провалились более чем на 13%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27667,49 п. (+0,32%),

Hang Seng - 24741,83 п. (-0,36%),

Снижение запасов в США защищает нефть от активной коррекции Нефть незначительно дешевела после существенного роста накануне. Рост этот был связан с данными по запасам, которые неожиданно сократились. Согласно информации Минэнерго США, на неделе до 4 февраля коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,8 млн бар. до 410,4 млн бар. Запасы бензина 1,6 млн бар., а дистиллятов на 0,9 млн бар. Различные опросы указывали на то, что рынок ждал роста запасов нефти и бензина. Производство на отчётной неделе выросло на 0,1 млн бар. до 11,6 млн бар. в сутки. Накануне США официально призвали Иран вернуться к условиям ядерной сделки от 2015 года в ближайшие недели, или это окажется вовсе невозможным. Президент Джо Байден провёл переговоры со своим коллегой королём Саудовской Аравии Салман ибн Саудом. Глава Саудовской Аравии высказал мнение о необходимости следовать соглашению ОПЕК+ для сохранения стабильности рынка. В любом случае, в краткосрочной перспективе потенциал коррекции нефти незначительный, так как физические поставки остаются ниже реального спроса. Перспективы снятия ограничительных мер с Ирана улучшились, но США никогда не признают факт потребности в нефтяных поставках из этой страны для сдерживания роста цен. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $91,3 (-0,27%),

WTI - $89,52 (-0,16%),

Алюминий - $3276 (+0,31%),

Золото - $1835,4 (-0,07%),

Медь - $10167,75 (+0,21%),

Никель - $23425 (+1,03%). info4

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

