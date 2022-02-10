Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 февраля: 4 396,4399 руб/1 г золота и 54,9800/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 396,4399 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,9800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 491,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 406,2700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,3500 р. (0,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,67%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,3601 р. (1,69%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5401 р. (0,27%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги