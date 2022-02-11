«Фридом Финанс»: Нефть снова показывает рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 10 февраля к 12:26 мск опустился на 0,78%, а РТС — на 0,79% ввиду ухудшения ситуации на долговом рынке. Фондовые площадки АТР и фьючерсы на американские индексы показывают разнонаправленную динамику в ожидании статистики по инфляции в Штатах.

Нефть растет на фоне сохраняющихся рисков возникновения перебоев с поставками в мире и ввиду приостановки добычи в Пермском бассейне США. В 18:30 мск будут опубликованные данные о динамике запасов природного газа в Штатах. Предыдущий отчет зафиксировал снижение показателя на 268 млрд куб. м. Консенсус Wall Street предполагает продолжение этой тенденции и сокращение запасов в объеме 222 млрд куб. м. Реализация этих ожиданий окажет поддержку нефтяным ценам.

На российском фондовом рынке в лидеры роста без новостей вышла TCS Group Holding PLC (+2,98%, долгосрочный таргет: 6848 руб.), а также Fix Price (+2,16%), в аутсайдерах — НЛМК (-3,16%) и ММК (-2,51%).

Котировки ММК падают ввиду неоправдавшихся ожиданий относительно включения его бумаг в индекс MSCI Russia. Следующий пересмотр состава участников индекса состоится в мае. Долгосрочная целевая цена по акции Магнитки — 88,04 руб.

В 14:00 мск будет опубликован индекс потребительских настроений в РФ от IPSOS за февраль. Отечественный фондовый рынок может позитивно отреагировать на рост показателя от январской отметки 42 пункта.

В 16:30 мск выйдут январские данные о динамике базового индекса потребительских цен в США. Предыдущий результат: +0,6%, консенсус: +0,5%. В случае замедления роста показателя необходимость более резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС окажется под вопросом. Также эта статистика может способствовать краткосрочному укреплению доллара.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3620–3640 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,50–74,30 и 85,30–85,10 соответственно.