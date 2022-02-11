«Фридом Финанс»: В центре внимания — данные инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 9 февраля завершилась ростом основных американских фондовых индексов. S&P 500 поднялся на 1,45%, до 4587 пунктов, Dow Jones прибавил 0,86%, Nasdaq увеличился на 2,08%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. Лидерами роста стали компании из отрасли коммуникаций (+2,45%), недвижимости (+2,39%) и информационных технологий (+2,31%).

Enphase Energy (ENPH: +12,0%) превысила консенсус-прогноз по прибыли и операционной маржинальности за четвертый квартал. Компания смогла преодолеть логистические проблемы, заработав рекордную выручку.

Microsoft (MSFT: +2,18%) внедрит новые принципы для своего маркетплейса приложений, включая открытый доступ для разработчиков, чтобы соответствовать антимонопольным требованиям на фоне планов по приобретению Activision Blizzard (ATVI).

CVS Health (CVS: -5,5%) превзошла предварительные оценки по выручке за последний квартал, но не оправдала ожиданий по прибыли на акцию. Менеджмент подтвердил прогноз по EPS на 2022 год, но понизил оценку по денежному потоку, который, однако, выше допандемийного уровня.

Сегодня будут опубликованы данные потребительской инфляции в США за январь. В настоящий момент это основной экономический индикатор, определяющий политику ФРС. Не исключено, что распространение штамма «омикрон» сдержало рост потребительских расходов, в том числе на услуги. Предварительные оценки Bank of America указывают на замедление темпов повышения оптовых цен на подержанные автомобили в сравнении с уровнями 2021 года, что может сгладить инфляционное давление. Тем не менее, стоимость арендной платы, составляющей более трети в индексе цен, вероятно, останется на высоком уровне.

В среду председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает уместным ускорение темпов QT в текущих условиях и поддерживает продажу ипотечных облигаций в рамках сокращения баланса для ребалансировки структуры портфеля и увеличения доли казначейских бумаг. Местер не отрицает негативного влияния штамма «омикрон» на деловую активность в ближайшей перспективе, но ожидает сглаживания инфляции к концу года за счет снижения спроса и решения проблем в цепочках поставок. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик уже отмечает замедление темпов роста цен. Он также добавил, что макроданные и реакция экономики на них будут определяющими для ФРС в принятии решения о более агрессивном повышении ставки. Однако, по мнению чиновника, регулятор, скорее всего, поднимет ее в текущем году три-четыре раза, каждый раз на 25 базисных пунктов (б.п.).

На данный момент рынок закладывает уже пять повышений ключевой ставки на 25 б.п., при этом усиливаются ожидания о поднятии на 50 б.п. уже в марте. Замедление месячных темпов роста цен станет сигналом о том, что инфляция находится под контролем и не потребует усиления «ястребиной» политики ФРС.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс Токийской биржи Nikkei вырос на 0,42%. Китайский CSI 300 скорректировался на 0,26%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,38%. Индекс Австралийской биржи ASX вырос на 0,30%. EuroStoxx 50 с открытия торгов добавил 0,18%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,55 за баррель. Цена на золото составляет $1835 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за январь. Ожидается, что годовой рост цен ускорится до 7,3% после 7,0% в декабре, тогда как месячные темпы составят 0,4% после 0,6% в декабре.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 56 пунктов.

S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни. RSI преодолел отметку в 50 пунктов, отразив краткосрочное преобладание «бычьих» позиций. Индикатор MACD указывает на сохранение восходящего тренда, тем не менее риски снижения на фоне публикации макроданных сохраняются. Поддержка для индекса широкого рынка остается на уровне 200-дневной скользящей средней вблизи 4440 пунктов.

Сегодня отчет за октябрь-декабрь 2021-го опубликует Twitter (TWTR). Согласно консенсус-прогнозу, выручка эмитента увеличится до $1,58 млрд (+22,5% г/г) при снижении скорректированной EPS с $0,38 до $0,34. Измененная политика конфиденциальности Apple должна оказать менее значимое влияние на Twitter по сравнению с Facebook, так как сервис микроблогов монетизируется в основном за счет рекламы, направленной на продвижение брендов, а она менее чувствительна к указанному фактору по сравнению с рекламой «прямого отклика». Мы полагаем, что после первого в истории снижения активной аудитории Facebook инвесторы будут концентрировать внимание на динамике аудитории Twitter, которая и ранее росла неудовлетворительными темпами. Конкуренция за внимание пользователей среди соцсетей усиливается. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя DAU Twitter до 218,5 млн против 211 млн в прошлом квартале. Полагаем, что фактическое расширение аудитории вновь может не оправдать ожиданий. Мы также будем следить за комментариями нового гендиректора компании Парага Агравала, который может обозначить обновленные векторы развития Twitter.