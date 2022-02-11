«Фридом Финанс»: Российские индексы перешли к росту

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 10 февраля проходили разнонаправлено. До 12 часов дня индексы снижались, после чего пошли в рост и практически вернулись к уровням начала торгов. К 17:30 мск индекс Московской биржи снизился до (-0,48%), индекс РТС просел до (-0,42%), индекс голубых фишек опустился до (-0,56%).

Среди лидеров роста во второй половине дня были TCS Group (+3,55%), Полюс (+2,51%) и Полиметал (+1,62%).

Среди лидеров падения во второй половине дня оказались Яндекс (1,58%), НЛМК (- 1,35%) и Газпром (-1,59%).

Основные российские индексы перешли в рост после утреннего снижения на фоне публикации Минфина предварительной оценки бюджета за январь, он исполнен с профицитом в 124,992 млрд. рублей. Акции TCS Group поддерживает ожидание увеличения ставки ЦБ на завтрашнем заседании, так как прибыль банковского сектора увеличится, а компания сможет получить дополнительные иностранные инвестиции. Полюс и Полиметал выигрывают от увеличения мировых цен на золото, которые растут с 31 января на фоне роста спроса на защитные активы. Бумаги Газпрома отыгрывают снижение Европейских цен на газ за последние 3 дня они упали с $976 за 1 тыс. кубометров газа до $887.

Котировки нефти марки Brent сегодня демонстрируют низкую волатильность (91,81$,+0,28%).

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: 3550–3700 пунктов, РТС останется в пределах 1505–1555.

Brent до конца текущей сессии останется в рамках $89,5–92,5 за баррель.

Прогноз до конца дня для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 74,00–75,60 и 84,60–85,65соответственно.