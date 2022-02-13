Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 февраля: 4 401,9800 руб/1 г золота и 55,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 401,9800 руб.

1 грамм серебра - 55,8600 руб.

1 грамм платины - 2 469,7000 руб.

1 грамм палладия - 5 501,5698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5401 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (1,60%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8000 р. (0,87%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 95,3000 р. (1,76%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







