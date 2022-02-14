«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 3530–3520 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:56 мск 11 февраля упал 2,85%, а РТС обвалился на 3,60%. Площадки АТР завершили торги в минусе, на премаркете в США также наблюдается отрицательная динамика, вызванная усилившимися после релиза январских данных об инфляции ожиданиях более активного повышения ставки ФРС в марте.

Наиболее глубокое падение сегодня демонстрируют котировки Тинькофф Банка (-3,78%) и Роснефти (-2,83%).

Акции Роснефти негативно отреагировали на публикацию отчета по МСФО за четвертый квартал и весь 2021 год. Чистая прибыль госмонополии за квартал упала в 1,7 раза, до 187 млрд руб., а свободный денежный поток сократился в 2,3 раза, до 164 млрд руб. В виде дивиденда Роснефть выплатит 23,6 руб. на акцию. Наш долгосрочный таргет по бумаге — 721,50 руб.

Инфляция в Штатах за январь ускорилась с 5,5% до 6%. Это дало инвестсообществу основания предполагать, что ФРС в марте поднимет ставку сразу на 0,5%, что вызовет масштабную коррекцию на всех мировых фондовых площадках. Эти опасения обусловили и снижение нефтяных котировок. В 21:00 мск выйдут данные Baker Hughes о числе активных буровых установок в США. Если показатель увеличится с предыдущих 497, у нефти появится дополнительный повод для продолжение коррекции.

Главным событием недели для отечественного рынка станет заседание Банка России. В 13:30 мск регулятор огласит решение в отношении ключевой ставки. Консенсус предполагает ее повышение на 1%, до 9,5%. Если ставку поднимут, это окажет позитивное влияние на курс рубля.

В 16:00 мск будут опубликованы данные сальдо торгового баланса РФ. Консенсус предполагает рост показателя с 21,06 млрд руб. до 23,00 млрд. Реализация этих ожиданий будет позитивно воспринята рынком.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3530–3520 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,80–74,70 и 85,20–85,00 соответственно.