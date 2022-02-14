«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов 3465–3700 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 11 февраля к 17:30 мск индекс Московской биржи падал на 2,57%, до 3560 пунктов, РТС опускался на 4,32%, а индекс голубых фишек проседал на 2,66%.

В лидеры роста вышли Фосагро (+1,66%), Детский мир (+0,95%) и ПИК (+0,72%), а среди лидеров падения оказались Тинькофф Банк (-3,8%), Система (-3,14%) и Ozon (-2,97%).

Бумаги Фосагро растут на фоне увеличения мирового спроса на удобрения и проблем с экспортом у крупного конкурента компании из Беларуси. Накануне Фосагро представило отчетность, в которой зафиксирован рост прибыли на 117,2% г/г и рекордная EBITDA, по итогам 2021 года превысившая 191 млрд руб.

Котировки Детского мира повышаются на новости о запуске программы выкупа акций объемом до 3,5 млрд руб. и продолжительностью до 9 августа 2022 года.

Brent торгуется по $92,29, прибавляя в цене 0,96%. До конца текущей сессии она останется в пределах $91–94 за баррель.

Пара USD/RUB растет на 0,93%, 75,71, пара EUR/RUB дорожает на 0,55%, до 86,3. Ориентир по этим инструментам к закрытию торгов 75–76 и 86–86,9 соответственно.

Индекс Московской биржи завершит сессию в диапазоне 3465–3700 пунктов, РТС останется в пределах 1460–1515.