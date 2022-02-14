«Фридом Финанс»: Тон торгам задает ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

11 февраля основные индексы на фондовых площадках США продолжили снижение. S&P 500 опустился на 1,9%, до 4419 пунктов, Dow Jones потерял 1,43%, Nasdaq упал на 2,78%. Значимый рост продемонстрировал только сектор энергетики (+2,79%) на фоне продолжающегося ралли в нефти. В аутсайдерах оказался сектор ИТ (-3,01%) и циклических потребительских товаров (-2,82%).

GoDaddy (GDDY: +8,6%) отчиталась лучше консенсуса по выручке и EBITDA. Аналитики позитивно оценивают программу buy back на $3 млрд, рост ARPU и прогноз, предполагающий ослабление влияния пандемии на спрос.

Выручка и рентабельность Under Armour (UAA: -12,5%) превысила ожидания, однако компания может ощутить давление на рентабельность со стороны транспортных затрат в следующем квартале.

Confluent (CFLT: -21,8%) отчитались выше консенсуса по выручке и EPS, однако аналитики отмечают снижение облачного сегмента и более высокую, чем у аналогов, премию к стоимости.

В центре внимания участников рынка остается политика ФРС. Регулятор критикуют за запоздалую реакцию на угрозу инфляции. Экономисты предупреждают, что слишком резкое повышение ставок усилит риск рецессии в связи с повышением стоимости кредитования на фоне ослабления фискального стимулирования и роста цен на энергоносители, что может снизить спрос. Также, по мнению ряда экспертов, рынок не в полной мере учитывает потенциальный эффект QT.

Сегодня ФРС проведет закрытое заседание, на повестке которого, впрочем, не вынесено обсуждение ключевой ставки или параметров QT. Анонс этого события вызвал обеспокоенность инвесторов в ходе торгов 11 февраля. Однако подобные встречи руководство Федрезерва проводит до трех раз в месяц, а ключевую ставку по их итогам, как правило, не меняют.

Фондовые площадки АТР закрылись в минусе. Китайский CSI 300 скорректировался на 1,08%, гонконгский Hang Seng потерял 1,41%, а японский Nikkei снизился на 2,23%. EuroStoxx 50 с открытия теряет более 3,58%.

Аппетит к риску слабой. Доходность трежерис снизилась до 1,95%. Фьючерс на нефть марки Brent превысил $94 за баррель. Цена на золото растет до $1858 за тройскую унцию.

По нашему мнению, сессию 14 февраля S&P 500 проведет в диапазоне 4370–4420 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance упал до 44 пунктов на фоне опасений, связанных с предстоящим ужесточением монетарной политики.

На графике S&P 500 сформировался разворотный паттерн двойная вершина. Бенчмарк опустился ниже 200-дневной скользящей средней в пятницу. В краткосрочной перспективе индекс может демонстрировать нисходящее движение до ближайшей поддержки на уровне локального минимума на отметке 4290.

ViacomCBS (VIAC) представит квартальную отчетность 15 февраля. Консенсус предполагает повышение выручки на 9%, до 7,5 млрд, при снижении скорректированной EPS с $1,04 до $0,43 ввиду растущих расходов. Мы оцениваем предстоящий релиз как нейтральный. По форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E акции торгуются на уровне своих трехлетних средних. Мы не видим пространства для существенного роста оценок по мультипликаторам, так как в следующие несколько лет EPS будет демонстрировать околонулевой среднегодовой рост (2021: $3,93 2024: $4,04). Стриминговое направление генерирует убытки, а выход на окупаемость может занять продолжительное время, особенно с учетом растущей конкуренции. Считаем, что результаты стриминг-направления не смогут устойчиво превосходить ожидания инвесторов. Сервис SkyShowtime, который планируется запустить в Европе в 2022 году совместно со Sky подразделением Comcast, может столкнуться с серьезными трудностями. Сервисы Netflix и Disney+ уже имеют достаточно сильные позиции в странах Европы, а к середине 2022 года они лишь укрепятся. Кроме того, объединение Warner Media и Discovery создает дополнительные риски.

В этот же день выйдет квартальная отчетность сети отелей Marriott International, Inc. (MAR). Мы рассчитываем на сильные результаты компании. Заполняемость номеров в период рождественских праздников в некоторых городах Северной Америки, на которую приходится около 65% доходов сети, достигала допандемийного период. Высокая инфляция позволяет отельерам существенно поднять цены на свои услуги. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки Marriott на 85% кв/кв, до $4,014 млрд. Также ожидается, что после прошлогоднего убытка в размере $164 млн компания сгенерирует $334 млн чистой прибыли. Заполняемость гостиничных номеров прогноз закладывает на уровне 57,3%, это на 22,4 п.п. выше прошлогоднего результата.

Квартальный отчет Walmart (WMT) будет опубликован 17 февраля. Данные лидера офлайн-ретейла позволят дополнить представления о проблемах в цепочках поставок и оценить тенденции в потребительских расходах. В консенсус FactSet заложена скорректированная прибыль на акцию в размере $1,50 при выручке $151,51 млрд. Прогноз предполагает рост сопоставимых продаж в США на 6,1%. Мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики результатов Walmart с учетом того, что в третьем квартале ее продажи в США выросли на 9,2%, а объем транзакций увеличился на 5,7%. Реализации оптимистичных прогнозов будет способствовать ряд преимуществ ретейлера, среди которых более выгодный доступ к портам, долгосрочные соглашения о контейнерных перевозках и вместимость зафрахтованных судов.