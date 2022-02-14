«Фридом Финанс»: Рост нефтяных котировок поддерживает рубль

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 14 февраля на отечественных площадках проходят в красной зоне. Индекс Московской биржи к 12:30 мск опустился на 3,23%, до 3432 пунктов, РТС упал на 4,52%, до 1404, индекс голубых фишек потерял 3,24%.

Тем не менее в лидеры роста вышли Фосагро (+2,09%), HeadHunter (+1,87%) и ММК (+1,93%). Аутсайдерами стали ПИК (-3,42%), Сбербанк (-3,40%) и Газпром (-2,07%).



На котировки последних двух эмитентов давление оказывают главным образом внешнеполитические риски, в частности угроза усиления санкций. Акции ПИКа падают на ожиданиях ослабления спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки, которое обусловит удорожание всех видов кредитования. Эта ситуация приведет к ухудшению финансовых показателей строительной отрасли.

Бумаги Фосагро продолжают отыгрывать увеличение спроса при нестабильном предложении. Котировки ММК поддерживают ожидания дефицита металлов в 2022 году.

Brent в моменте достигала до $96 за баррель, а к 12:30 мск котировалась по $94,35 (-0,1%). Рост нефтяных котировок поддерживает рубль. Мы считаем, что до конца дня Brent будет колебаться в широком диапазоне $92,15–99,00.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: 3300–3555 пунктов, для РТС: 1300–1460. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00–79,50, для EUR/RUB: 86,50–89,50.