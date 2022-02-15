«Открытие»: Обзор на неделю с 14 по 18 февраля 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом основной сессии в России негативный. Впрочем, контракты на металлы и нефть дорожают, но это вряд ли поможет российскому рынку, который будет под давлением геополитики. Индекс МосБиржи может потерять на старте дня до 1%.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи повысился с 3471,01 п. до 3546,62 п., а индекс РТС с 1436,00 п. до 1470,10 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1453 до $1,1349. USD-RUB поднялась с 75,83 до 77,17, а EUR-RUB с 86,93 до 87,54. Нефть Brent подорожала с $93,27 до $94,44 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1808,10 до $1842,1 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1011,60 до 1019,44 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4500,53 п. до 4418,64 п.

Российский рынок продолжал жить в потоке геополитических новостей. В течение недели этот поток был преимущественно позитивный, что помогло индексу МосБиржи подняться выше 3650 пунктов. Однако пятничный расклад резко поменялся и вновь настроение инвесторов ухудшилось на новостях об очередном призыве США своим гражданам покинуть Украину. Представители Белого дома США заговорили о скором и неминуемом вторжении, о котором в России никто и не слышал. Тем не менее, рынок отреагировал однозначным и резким падением. ЦБ РФ, как и предполагалось, повысил ставку, но сделал это сразу на 100 базисных пункта. Более того, был существенно повышен диапазон предполагаемых ставок на текущий год с верхней границей на уровне 11,3%. Рубль пережил решение регулятора достаточно спокойно, но не смог сопротивляться потоку негативных новостей.

На внешних площадках настроения остаются под управлением страхов перед инфляцией и действий ФРС. В США рост потребительских цен ускорился до 7,5% в январе, что усилило ожидания повышения ставки сразу на 50 базисных пункта в рамках мартовского заседания Федрезерва. Естественно, что концовка недели на внешних площадках проходила под диктовку инфляционных страхов и растущих доходностей облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднималась выше 2,03%, но завершила неделю чуть выше 1,94%. Впереди новая неделя, которая принесёт очередные данные по инфляции в США, а российским участников торгов подарит новые геополитические вести.

События предстоящей недели

Утро понедельника не богато на события. В Китае ожидаются данные по прямым иностранным инвестициям. Днём в еврозоне выйдут цифры по промышленному производству за декабрь. Вечером ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Япония во вторник поделится оценкой ВВП за IV квартал. Ожидается, что за IV квартал экономика страны выросла на 1,4%. В Австралии выпустят протокол заседания Резервного Банка. Великобритания может сообщить о том, что в декабре безработица осталась на уровне 4,1%. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений Германии. Также будут уточнены цифры ВВП еврозоны за IV квартал, но изменения первоначальной оценки роста на 0,3% относительно предыдущего квартала не ожидается. В США выйдет статистика цен производителей. Ожидается, что в январе рост Core PPI замедлится до 7,9% с 8,3% в декабре, а общий PPI до 9,1% с 9,7%. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до 12,0 п. с -0,7 п. в январе. В России отчётность по МСФО предоставит «Яндекс».

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Китай может сообщить о замедлении инфляции в январе до 1,0% с 1,5% в декабре. Цены производителей КНР также могли замедлить свой рост до 9,4% в январе с 10,3% в декабре. В Великобритания инфляция могла остаться на уровне 5,4% в январе, как и в декабре. В США выйдет статистика розничных продаж за январь, когда они могли увеличиться на 1,8%. Промышленное производство в США могло вырасти на 0,4% за январь. Далее вечером индекс рынка жилья от NAHB, а затем отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет внешний календарь публикация протокола заседания ФРС. В России выйдет статистика цен производителей за январь. «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за IV квартал и 2021 год.

Япония утром в четверг сообщит о динамике машиностроительных заказов, а также данные по экспорту и импорту в январе. Ожидается замедление темпов роста экспорта до 16,5%, а импорта до 37,1%. Безработица в Австралии могла остаться на уровне 4,2% в январе. В США традиционная недельная статистика первичных обращений за пособием по безработице, а также данные по новым строительствам и разрешениям на них за январь. Далее индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 20,0 п. с 23,2 п. в январе. Закроет вечер очередное выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. В России отчётность по МСФО предоставят «Газпром Нефть» и «Газпром». «Русгидро» отчитается по РСБУ. «Магнит» проведёт день инвестора.

Ночью в пятницу выступит глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. В Японии опубликуют данные по инфляции за январь. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен замедлит рост до 0,3% в январе с 0,5% в декабре. Розничные продажи в Великобритании могли вырасти на 0,6% за январь. В еврозоне ожидается статистика по объёмам строительства. В США выйдет отчёт по продажам на вторичном рынке жилья, а также опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов. Выступят представители ФРС Уоллер, Уильямс, Брейнард. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Северсталь».

Народный Банк Китая отказывает в стимулах ради стимулов

· Новая торговая неделя началась с падения азиатских рынков. В центре внимания инвесторов остаётся инфляция в США и потенциально более активное ужесточение денежной политики ФРС. Также ленты наполнены страхами в сфере геополитики.

· Китайский Shanghai Composite терял более 0,5% к концу утренней сессии. Местные инвесторы немного разочаровались заявлением Народного Банка, который говорит о принципе принятия действенных мер в соответствии с потребностями экономики, а не в рамках графика стимулирующих мер. Регулятор также будет работать над устранением системных рисков, но не использовать сектор недвижимости в качестве кратковременного стимулирующего механизма. На этом фоне сектор недвижимости терял более 3%. Финансовый сектор снижался более чем на 2,5%. Более оптимистичной была ситуация в акциях новой энергетики. Бумаги производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology подскочили на 4% после распродаж в предыдущие дни. В Гонконге ситуация почти ничем не отличалась. Сектор недвижимости терял более 4,5%. Под давлением были, как технологичные акции, так и бумаги финансового сектора. Очередной застройщик Aoyuan обнаружил свои акции в падении около 10% после заявлений о сокращении продаж в январе на 80% по сравнению с январём прошлого года.

· Японский рынок не работал в пятницу, по сей причине ему пришлось отыгрывать насыщенную повестку длинных выходных, включая инфляционные данные по США и пресловутые геополитические риски. Nikkei 225 терял в утренние часы более 2,5%. Падение носило широкий характер. Бумаги розничной Fast Retailing, инвестора в технологии SoftBank Group и производителя оборудования для полупроводниковой индустрии Tokyo Electron теряли от 2% и более. Худшей бумагой в индексе были акции производителя покрышек Bridgestone, которые теряли более 9%. Однако не бывает так, чтобы на рынке было без светлых пятен. Таким ярким участком оптимизма оказались акции нефтедобывающей Inpex, которые дорожали более чем на 6%. Brent в понедельник утром торгуется выше $95,5 за баррель.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 27099,32 п. (-2,15%),

· Hang Seng - 24544,25 п. (-1,46%),

· Shanghai Composite - 3434,15 п. (-0,83%).

Геополитика и реальный дефицит толкают нефть к многолетним максимумам

· Нефть продолжила дорожать, реагируя на риски потенциальных ограничений поставок из РФ в случае западных санкций. Администрация Джо Байдена исправно поставляет тревожный контент, заявляя о неизбежности вторжения, сроки которого теперь стали неясны для Вашингтона. Естественно, что подобные риски аналитики просчитать не могут, но предположения уже говорят о потенциале взлёта котировок выше $120 за баррель Brent. Впрочем, даже без геополитики рынок испытывает реальный дефицит. По данным МЭА, ОПЕК+ отстаёт от графика восстановления производства на 900 тыс. бар. в сутки. В J.P. Morgan полагают, что лишь в ОПЕК отставание составляет 1,2 млн бар. ежедневной добычи. Однако американские нефтяники не спят. Пользуясь высокими ценами они наращивают свои операции. Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых выросло на прошлой неделе на 19 единиц до 516 штук.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $95,56 (+1,19%),

· WTI - $94,44 (+1,44%),

· Алюминий - $3228,5 (+2,93%),

· Золото - $1855,8 (+0,74%),

· Медь - $9925,24 (-0,09%),

· Никель - $23590 (+2,34%).