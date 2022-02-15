Райффайзен Банк выступил организатором размещения облигаций ГК Самолет на 20 млрд рублей

Группа компаний Самолет, одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, 10 февраля 2022 г. успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-П11 . Компания намерена разместить 6-летние биржевые облигации с трехлетней офертой и полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 12 миллиардов рублей. По результатам закрытия книги заявок объем выпуска составил 20 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации составляет 12,7% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,1% годовых.

«Рекордный объем сделки для девелопера демонстрирует рост интереса инвесторов к отрасли. Цифровизация, рост спроса на жилье, развитие ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства, а также технологии ESG, — все эти факторы остаются драйверами девелопмента и экономики в целом», — прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам капитала Райффайзен Банка.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Дата технического размещения на Московской Бирже — 15 февраля 2022 года.