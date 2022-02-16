Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 февраля: 4 542,7500 руб/1 г золота и 58,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 542,7500 руб.

1 грамм серебра - 58,0100 руб.

1 грамм платины - 2 505,1101 руб.

1 грамм палладия - 5 593,0400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,1899 р. (0,57%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6400 р. (2,91%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3400 р. (0,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,2100 р. (1,57%) . dims

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