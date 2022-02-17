«Фридом Финанс»: Торги переключатся в режим ожидания

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 15 февраля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,58%, до 4471 пункта, Dow Jones прибавил 1,22%, Nasdaq поднялся на 2,53%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в плюсе. Исключениями стали энергетические компании (-1,39%) и предприятия коммунального сектора (-0,55%). В лидеры роста вышел сектор высоких технологий (+2,73%).

Intel Corporation (INTC: +1,81%) планирует сделку по поглощению Tower Semiconductor (TSEM: +42,10%) за $5,4 млрд. Virgin Galactic (SPCE: +31,9%) возобновляет продажу билетов на космические туры. Monster Beverage (MNST: +0,25%), по данным Bloomberg, ведет переговоры о слиянии с Constellation Brands (STZ: -6,12%).

Усиление спроса на рисковые активы было вызвано признаками того, что Москва приступила к деэскалации напряженности вокруг Украины. Минобороны РФ заявило о возвращении части дислоцированных у границы воинских подразделений на их постоянные базы, однако в то же время широкомасштабные учения продолжаются. В свою очередь, президент Джо Байден подтвердил намерение США усилить присутствие НАТО в Европе, в случае если российские войска вторгнутся на территорию соседнего государства. На наш взгляд, геополитические риски носят временный хар актер, а такие фундаментальные факторы, как ускорение инфляции, предстоящее ужесточение монетарной политики ФРС, а также продолжающаяся пандемия сохраняют актуальность.

Интересно, что доходность 10-летних государственных облигаций почти не отреагировала на гораздо более высокий, чем ожидалось, рост индекса цен производителей (PPI). Индекс конечного спроса за январь поднялся на 1,0% м/м, ровно вдвое превысив консенсус, в результате чего PPI вырос на 9,7% г/г. Без учета продуктов питания и энергии индекс конечного спроса повысился на 0,8% м/м при прогнозе 0,5%. Между тем доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,04%, что на 2 б.п. выше показателя вчерашней сессии. Доходность «двухлеток» опустилась на 1 б.п. , до 1,57%, доходность 30-летних бумаг увеличилась 2,36%.

Торги 15 февраля на площадках Юго-Восточной Азии завершились ростом. Китайский CSI 300 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 повысился на 2,22%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,42%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,20%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $93,28 за баррель. Золото торгуется по $1854,8 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о динамике розничных продаж в январе (консенсус: рост на 2% после падения на 1,9% в декабре).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на три пункта, до 46.

S&P 500 вернулся к уровню 200-дневной скользящей средней. RSI остается у отметки 40 пунктов, что сигнализирует о равных силах «быков» и «медведей». Индикатор MACD также не дает четких сигналов к развитию определенного движения. Все перечисленные факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может провести в боковике.