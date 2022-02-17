«Фридом Финанс»: Лидеры роста – Полиметалл, Магнит, Полюс

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 16 февраля к 17:30 мск индекс Московской биржи прибавил 0,88%, превысив отметку 3600, РТС поднялся на 1,46%, преодолев уровень 1500 пунктов, а индекс голубых фишек вырос на 0,76%.

В лидерах роста были Полиметалл (1195,00, +2,73%), Магнит (5324,5, +1,63%) и Полюс (12761,0, +1,35%), в аутсайдерах — Тинькофф Банк (5395,0, -2,26%), Сургутнефтегаз (35,585, -1,40%) и НОВАТЭК (1598,60, - 1,32%).

Бумаги Полиметалла и Полюса (долгосрочная цель по его акциям: 16 458 руб., потенциал роста: около 29%) достаточно волатильно реагируют на динамику мировых цен на золото, которые сегодня прибавили 0,23%, достигнув $1860,50 за тройскую унцию.

Котировки Магнита поддерживают ожидания, связанные с утверждением в совете директоров обновленной стратегии развития до 2025 года, поскольку после ее принятия в 2021 году показатели компании значительно улучшились.

НОВАТЭК отчитался по МСФО за 2021 год, ростом чистой прибыли до 432,9 млрд руб. с 67,8 млрд годом ранее. Однако котировки компании отрицательно реагируют на снижение цен на газ в Европе: с начала недели он подешевел на 18,5%, $815 за тыс. куб. м. В ЕС обсуждается вопрос диверсификации экспорта для сведения к минимуму рисков сбоя поставок.

Отметим, что долгосрочная цель по акциям Сургутнефтегаза, которые сегодня попали в число лидеров снижения, составляет 57,59 руб., что означает потенциал роста 61,84%.

Brent к последнему часу торгов на Мосбирже дорожала на 1,9%, достигая $95,2 за баррель. Диапазон котировок до конца дня: $92–96.

Пара USD/RUB снижается на незначительные 0,09% (ориентир по ней до конца торгов: 74,75–76,75). Пара EUR/RUB также теряет символические 0,04% (прогноз до закрытия: коридор 85,30–87,50).

Индекс Московской биржи до завершения текущей сессии останется в диапазоне 3540–3680 пунктов, РТС продолжит колебаться между 1480 и 1550 пунктами.