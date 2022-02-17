«Фридом Финанс»: На повестке дня отчетность Газпром нефти

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов этой среды преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Распадской (+8,29%). В аутсайдерах оказались бумаги TCS (-1,94%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75, поводом для укрепления рубля стало улучшение новостного фона и повышение цен на нефть.

Газпром нефть (+0,77%) опубликует финансовую отчетность. В прогнозы закладывается выручка в объеме 2,96 трлн руб. за прошлый год и 850,3млрд руб. за его последний квартал. EBITDA, как предполагает консенсус, составит 228 млрд руб. за квартал и 777 млрд руб. за год, что соответствует уровню рентабельности 27%. Прибыль ожидается в размере 146 млрд руб. за октябрь-декабрь и 229 млрд руб. за весь 2021-й. Консенсус-прогноз целевой цены акции: 545 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем коррекцию в пределах 1%. На внешних площадках наблюдается умеренное снижение. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3600–3650 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,0–76,50.