Альфа-Банк: Сегодня российская валюта будет учитывать сырьевую конъюнктуру и специфику внешнего фона

Курс российского рубля в среду, 16 февраля, торговался смешанно в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,25 руб. (-0,10 руб.), курс евро - 85,70 руб. (+0,13 руб.).

Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга снижается на 1,63% и составляет 93,26 доллара за баррель. Цена актуальных контрактов на североамериканский сорт WTI падает на 1,72% и составляет 92,05 долларов за баррель.

Весь геополитический позитив уже учтен в котировках рубля, внимание переходит на иные факторы.

На открытии торгов в четверг, 17 февраля, российский рубль снижается в парах с мировыми валютами. На 8.00 Мск курс доллара составил 75,63 руб. (+0,50%), курс евро – 85,89 руб. (+0,22%). Сегодня российская валюта будет учитывать сырьевую конъюнктуру и специфику внешнего фона.