«Фридом Финанс»: Влияние штамма «омикрон» на экономику слабеет

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 16 февраля завершилась незначительным изменением основных американских фондовых индексов. S&P 500 поднялся на 0,09%, до 4475 пунктов, Dow Jones снизился на 0,16%, Nasdaq скорректировался на 0,11%. Позитивную динамику продемонстрировали энергетики (+0,76%), поставщики сырья и материалов (+0,65%) и промышленный сектор (+0,52%). Снижение котировок отмечалось в секторе коммуникаций (-0,20%) и ИТ (-0,17%).

Upstart Holdings (UPST: +35,7%) превзошел ожидания в отношении прибыли и выручки. Гайденс на текущий квартал и 2022 год оказался лучше консенсус-прогноза. Менеджмент также одобрил программу buyback объемом $400 млн. Airbnb (ABNB: +3,7%) сообщила о рекордной выручке за 2021 год и представила оптимистичный прогноз на текущий квартал. Менеджмент ожидает, что количество бронирований может превысить допандемийный уровень. ViacomCBS (VIAC: -17,8%) объявила о ребрендинге: новым названием станет Paramount Global. Динамика показателей стриминг-направления превзошла ожидания, и менеджмент повысил прогноз по числу подписчиков до 100 млн к 2024 году. Тем не менее инвесторы отметили ожидаемый рост расходов и снижение денежного потока в текущем году.

Протокол январского заседания ФРС продемонстрировала, что, хотя члены FOMC поддержали поднятие базовой ставки в ближайшее время, однако не рассматривали вариант более значительного повышения на 50 базисных пунктов (б.п.). По данным сервиса CME FedWatch Tool, вероятность данного события снизилась с 60% до 36%. Однако отметим, что заседание предшествовало публикации данных потребительской инфляции за январь. FOMC также ожидает начала сокращения баланса с середины года и более быстрых темпов в сравнении с предыдущим циклом QT в 2017–2019 годах. Поскольку ФР С намерена увеличить долю казначейских бумаг в портфеле, будет рассмотрена продажа ипотечных облигаций, имеющих длительный срок погашения. В то же время некоторые чиновники выразили обеспокоенность по поводу рисков спада на финансовых рынках в ответ на быстрое ужесточение ДКП. Вновь подчеркивается, что в условиях экономической неопределенности необходима гибкая политика, учитывающая также изменение финансовых условий.

Между тем розничные продажи в США продемонстрировали рекордный с марта прошлого года рост на 3,8% м/м в январе после разочаровавшего инвесторов падения в декабре. Подобная динамика указывает на ограниченное влияние штамма «омикрон» на активность потребителей и прочие макропоказатели. Вчерашний отчет ФРС показал также сильный рост объемов промышленного производства — на 1,4% м/м в январе, что превысило ожидания на уровне 0,4%. Устойчивый рост отмечался в машиностроении, аэрокосмической отрасли и производстве продуктов питания. Поскольку число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до уровней декабря, налаживание цепочек поставок и решение проблемы нехватки трудовых ресурсов позволят компаниям увеличить объемы производства и продаж в этом году. Это станет фактором поддержки для котировок акций, но в то же время является очередным аргументом ФРС в пользу нормализации процентных ставок для замедления инфляции.

Индексы фондовых площадок Юго-Восточной Азии продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс Токийской биржи Nikkei снизился на 0,83%. Китайский CSI 300 вырос на 0,24%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,39%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $94,35 за баррель. Цена на золото составляет $1878 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о количестве разрешений на строительство домов в США за январь. Ожидается показатель на уровне 1,75 млн после 1,855 млн в декабре. Также выйдут данные числа новостроек: консенсус предполагает 1,685 млн после 1,702 млн в предыдущем месяце.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 52 пунктов на фоне позитивных макроданных, а также в связи с не оправдавшимися прогнозами по поводу ухудшения геополитической ситуации.

S&P 500 преодолел уровень 200-дневной скользящей средней, но держался в боковике в течение предыдущего дня торгов. RSI остается ниже 50 пунктов, указывая на паритет «быков» и «медведей». Сглаженная траектория индикатора MACD не сигнализирует о развороте тренда. Улучшение настроений инвесторов придаст краткосрочный позитивный импульс индексу широкого рынка. Тем не менее в среднесрочной перспективе котировки, скорее всего, продолжат движение в нисходящем тренде в преддверии мартовского заседания ФРС.

Сегодня квартальный отчет представит Walmart (WMT). Данные лидера офлайн-ретейла позволят дополнить представления рынка о проблемах в цепочках поставок и оценить тенденции в потребительских расходах. В консенсус FactSet заложена скорректированная прибыль на акцию в размере $1,50 при выручке $151,51 млрд. Прогноз предполагает рост сопоставимых продаж в США на 6,1%. Мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики результатов Walmart с учетом того, что в третьем квартале ее продажи в США выросли на 9,2%, а объем транзакций увеличился на 5,7%. Реализации оптими стичных прогнозов будет способствовать ряд преимуществ ретейлера, среди которых более выгодный доступ к портам, долгосрочные соглашения о контейнерных перевозках и вместимость зафрахтованных судов.