«Фридом Финанс»: Цены на золото демонстрируют рост

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:30 мск потерял 2,5%, следуя за «медвежьей» динамикой нефтяных цен и котировок фьючерсов на ведущие фондовые индексы США. Рубль слабеет на фоне повышения спроса на защитные активы.

В лидерах роста оказались акции Полиметалла (+2,93%), хуже рынка торговались бумаги Яндекса (-5,33%).

21 февраля биржи США, где будет отмечаться День президентов, будут закрыты. В этой ситуации, как показывает практика последних кварталов, риски для покупателей заметно возрастут ввиду снижения ликвидности торгов. На этом фоне рынок сравнительно активно отыгрывает новый раунд ухудшения геополитического информационного фона.

Акции Полиметалла вновь растут в рамках динамики котировок драгметаллов. Цены на золото характеризуются определенным потенциалом роста от сравнительно сильного уровня поддержки $1700–1750 за унцию. Мы полагаем, что этот металл продолжит играть роль актива, хеджирующего инфляционные риски. Кроме того, поддержкой для котировок компании стал тот факт, что в последние дни в рыночных СМИ появилось достаточно большое количество позитивных рекомендаций в отношении бумаг компании. Однако, на наш взгляд, этот фактор носит краткосрочный характер. Как следствие, мы сохраняем среднесрочный таргет по акции Полиметалла на уровне 1811 руб. за единицу, что несколько выше средних рыночных оценок, диапазон которых составляет, по данным Bloomberg, от 850 до 2660 руб. за бумагу. Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль компании по итогам 2021-го и 2022 года составит $971 и $1050 млрд соответственно.

Котировки Яндекса, в последние дни лидировавшие по темпам восстановления, сегодня выглядят сравнительно слабо. Поводом для продаж стала, по всей видимости, новость о том, что по итогам февральской ребалансировки эмитент уступил место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 НОВАТЭКу (-3,7%).

Из важных корпоративных отчетов отметим публикацию результатов Газпром нефти (-1,72%) за 2021 год. Чистая прибыль, EBITDA и свободный денежный поток компании (по МСФО) достигли 503,4 млрд руб., 986,1 млрд руб. и 500,1 млрд руб. соответственно, превысив консенсус рынка и наши прогнозы. Объем добычи в отчетном периоде составил более 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Как следствие, мы повышаем среднесрочный таргет по бумаге с 627,62 руб. до 642,60 руб. за акцию. Данная оценка учитывает 15%-й макродисконт.

Сегодня преобладают шансы роста российского фондового рынка. Ориентир на закрытие сессии для индекса Мосбиржи: 3545–3720 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,35–77 и 84,75–86,90 соответственно.