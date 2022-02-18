«Фридом Финанс»: Российский рынок корректируется вслед за нефтяными котировками

Аналитики «Фридом Финанс»:

Как мы и предполагали, торги 17 февраля на отечественных фондовых площадках проходят в режиме коррекции. На 17:30 мск индекс Московской биржи терял 3,34%, уйдя под отметку 3500 пунктов, РТС падал на 4,21%, до 1460 пунктов, индекс голубых фишек опускался на 3,42%.

Среди лидеров роста оказались вчерашние аутсайдеры Полиметалл (1237,70, +2,65%), Полюс (13258,5, +2,70%), которые продолжают следовать за ценами на золото, но отыгрывают его динамику с повышенной на 1-1,5% волатильностью. Золото сегодня дорожает на 1,44%, до $1898,40 за тройскую унцию. Долгосрочная цель по акции Полиметалла — 1811,22 руб., потенциал роста — около 46%.

Быстрее рынка корректируются бумаги Русала (-6,02%), АФК Система (-5,96%) и Яндекса (-5,89%).

Снижение котировок Яндекса объясняется продолжением оттока иностранного капитала и снижением доверия российских инвесторов. Компания вышла из топ-4 индекса MSCI Russia, уступив НОВАТЭКу. Место в этом индексе имеет большое значение для распределения активов фондов, инвестирующих в российский рынок.

Котировки Русала испытывают давление внешнеполитических факторов, а также негативно реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако наш прогноз в отношении этих бумаг оптимистичен, так как мировые цены на алюминий установили сегодня новый исторический максимум ($3283,00, +0,83%), а в течение года ожидается дальнейшее увеличение спроса на этот металл. Наш прогноз по акциям Русала 92,59 р., потенциал роста при покупке от текущих уровней — 11,02%.

Brent подешевела на 2,47%, до $92,47 за баррель. Снижение нефтяных цен спровоцировала статистика запасов в США, отразившая их увеличение на 1,121 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1,572 млн.

Российский рубль снижается вслед за нефтяными котировками. Пара USD/RUB укрепилась на 1,08%, EUR/RUB поднялась на 0,81%. До конца дня эти инструменты останутся в коридорах 74,75–76,75 и 85,30–87,50 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие: 3470–3555 пунктов, ориентир для РТС: 1420–1480 пунктов.