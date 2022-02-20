Альфа-Банк — лучший инвестиционный банк России по версии Global Finance

Альфа-Банк признан лучшим инвестиционным банком России по версии международного финансового журнала Global Finance.

Международные эксперты оценивали такие критерии, как доля рынка, количество и объем сделок, инновации, качество клиентского обслуживания и рыночная репутация.

«Альфа-Банк стал прорывом 2021 года на инвестиционно-банковском рынке России. Мы заняли первое место в стране по объему и количеству дебютных размещений российских корпоративных облигаций, стали признанным игроком на рынке организации евробондов, вошли в тройку крупнейших инвестбанков по объему M&A сделок и по количеству IPO, опередив Citi, Morgan Stanley, Sberbank CIB и других конкурентов. Кроме того, мы поддерживали клиентов в их инициативах в области устойчивого развития. Так, Альфа-Банк единственным из российских банков выпустил целевую кредитную линию, привязанную к ESG-рейтингу. Мы гордимся этими результатами и продолжаем следовать нашей стратегии роста», — прокомментировал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых изданий в международном банковском сообществе. Журнал основан в 1987 году, имеет аудиторию в 193 странах. Штаб-квартира Global Finance находится в Нью-Йорке, а офисы расположены по всему миру. Global Finance регулярно выбирает лучших среди банков и других поставщиков финансовых услуг. Эти награды стали признанным стандартом качества для мирового финансового сообщества.