«Фридом Финанс»: В фокусе геополитика и риторика членов ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 17 февраля завершилась падением основных американских фондовых индексов. S&P 500 снизился на 2,12%, до 4380 пунктов, Dow Jones потерял 1,78%, Nasdaq скорректировался на 2,88%. Позитивная динамика наблюдалась лишь у производителей нециклических потребительских товаров (+0,91%) и поставщиков коммунальных услуг (+0,06%). Заметное снижение показали компании из ИТ-сектора (-3,06%) и телекомы (-2,96%).

DoorDash (DASH: +10,7%) отчиталась о росте выручки лучше ожиданий и представила сильный гайденс. Компания планирует инвестировать в расширение дополнительных категорий доставки и выход на новые рынки.

Квартальный отчет Fastly (FSLY: -33,6%) превзошел предварительные оценки аналитиков, однако менеджмент дал слабый прогноз на очередной период. Инвестиции и расходы, связанные с переходом на новую архитектуру, негативно отразятся на показателях маржинальности.

С учетом рекордно высоких цен на литий инвесторы ожидали более сильных прогнозов от менеджмента Albermarle (ALB: -19,9%).

Напряженность, связанная с ситуацией вокруг Украины, накануне способствовала усилению спроса на казначейские облигации. Сегодня стороны продолжают предпринимать дипломатические усилия по предотвращению войны на Украине: президент США Байден проведет телефонный разговор с лидерами нескольких европейских стран, ЕС и НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову провести встречу на следующей неделе. Ранее официальные лица США высказывались о неизбежности российского вторжения. В фокусе внимания и потенциальное введение санкций против России в случае эскалации конфликта и их влияние на энергетический сектор.

Несмотря на некоторое обострение украинского конфликта, ключевыми факторами для фондового рынка США остаются риторика и намерения членов ФРС. Регулятор в целом подчеркивает необходимость гибкого подхода к проведению монетарной политики, хотя президент ФРБ Сент-Луиса Буллард 17 февраля вновь заявил о необходимости принятия быстрых мер в связи с разгоном инфляции и выступил за поднятие ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) до 1 июля. Однако сейчас свопы указывают на то, что повышение на 25 б.п. на мартовском заседании более вероятно, чем на 50 б.п.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс Токийской биржи Nikkei снизился на 0,41%. Китайский CSI 300 вырос на 0,48%, гонконгский Hang Seng потерял 1,88%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,06%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $92,97 за баррель. Цена на золото составляет $1900 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4370–4420 пунктов.

Сегодня выйдут данные продаж домов на вторичном рынке за январь. Прогноз предполагает значение в 6,1 млн после 6,18 млн в декабре.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 47 пунктов на фоне усиления геополитической напряженности.

S&P 500 вновь опустился ниже 200-дневной скользящей средней. RSI снижается к 40 пунктам, сигнализирует о равных силах «быков» и «медведей». Переход индикатора MACD в красную зону создает дополнительный риск для покупателей. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4290 пунктов.