«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие 3330–3440 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 18 февраля на отечественных фондовых площадках проходят в режиме коррекции. На 17:30 мск индекс Московской биржи терял 3,41%, уйдя под отметку 3400 пунктов, РТС падал на 3,42%, до 1400 пунктов, индекс голубых фишек опускался на 3,80%, до 22140.

Среди лидеров роста оказались Северсталь (1630,00, +1,07%), префы Татнефти (445,20, +0,84%) и акции Русгидро (0,7550, +0,63%). Быстрее рынка корректируются бумаги TCS Group (4895,00, -4,90%), Алросы (104,07, -5,19%) и Магнита (5027,50, -3,77%).

Котировки Северстали растут после публикации уверенной отчетности сегодня утром. Продажи за четвертый квартал 2021 года выросли на 15%, до 3098 млн т, а за полный год — на 3%, до 11,647 млн т. Выручка в октябре-декабре увеличилась на 2%, до $2,267 млрд. Совет директоров принял решение о выплате дивидендов в размере 109,81 руб. на акцию (доходность к текущим котировкам — 7,74%), дивидендная отсечка — 31 мая. Бумаги металлурга имеют хороший потенциал роста в текущем году, так как на товарном рынке отмечается лишь ограниченное предложение стали. По нашим оценкам, справедливая стоимость акций составляет 2000 руб. за единицу.

Акции Русгидро растут начиная с 15 февраля после объявления о запуске во Владивостоке первого в России каршеринга электромобилей совместно с компанией Соллерс.

Коррекция котировок Алросы объясняется замедлением темпов продаж: компания реализовала все запасы, накопленные в пандемию, еще в прошлом году, поэтому теперь продает только добываемые алмазы. Как следствие, в январе 2022 года было зафиксировано снижение показателя на 25%. Однако мы полагаем, что котировки Алросы имеют значительный потенциал роста (63%): с учетом мультипликаторов ее акции должны торговаться по 170 руб. за бумагу.

Brent подешевела на 1,88%, до $91,22 за баррель. Снижение нефтяных цен спровоцировали ожидания возможного заключения ядерной сделки с Ираном. Если она состоится, на мировом нефтяном рынке появится дополнительный 1 млн барр. в сутки.

Российский рубль немного укрепляется, пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 76,20 и 86,42 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие: 3330–3440 пунктов, ориентир для РТС: 1330–1415 пунктов.