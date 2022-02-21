«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Ленты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сильная коррекция продолжилась. На положительной территории закрылись акции Северстали (+1,26%). Аутсайдерами среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Ozon.ru (-8,33%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50–77,50.

Лента (+0,75%) опубликует финансовую отчетность. Выручка торговой сети за прошлый год увеличилась на 8,6%, до 483,6 млрд руб. Эффект от расширения на 15,6% торговых площадей, в том числе от приобретения сетей «Билла» и «Семья», пока не найдет отражения в результатах Ленты. Прогнозируем EBITDA в размере 46,5 млрд руб., что соответствует рентабельности 9,6%, а также прибыль в объеме 12,1 млрд руб. с маржей 2,5%. Ввиду расширения торговых площадей и роста цен по итогам 2022 год выручка ретейлера способна повыситься на 23% г/г, до 594,7 млрд руб. Акции компании, по нашему мнению, обладают значительным потенциалом роста. Целевая цена на горизонте 12 месяцев: 373 руб.

Динамику на отечественных фондовых площадках будет определять информационный фон. Биржи в США закрыты, отыгрываться будут новости за выходные и динамика на торгах в Азии. В Японии выйдут данные по инфляции за январь. Если они окажутся хуже прогноза (0,5%), рынки могут отреагировать негативно. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3350–3450пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50–78,00.