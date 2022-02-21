«Открытие»: Обзор на неделю с 21 по 25 февраля 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом основной сессии в России слабо позитивный. Динамика азиатских рынков и сырьевых контрактов остаётся негативной, но появились сигналы о вероятном саммите РФ и США.

· Индекс доллара снижался на 0,2%, а AUD и NZD укреплялись на 0,45% и 0,35% соответственно. Рубль на утренних торгах также пытался восстановить пятничные потери. На старте дня индекс МосБиржи поднимется выше 3400 пунктов в надежде на продолжение переговорного процесса России с условным западом.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи упал с 3546,62 п. до 3393,31 п., а индекс РТС с 1470,10 п. до 1391,31 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1349 до $1,1325. USD-RUB поднялась с 77,17 до 77,30, а EUR-RUB с 87,54 до 87,55. Нефть Brent подешевела с $94,44 до $93,54 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1842,10 до $1899,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1019,44 до 1024,09 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4418,64 п. до 4348,87 п.

На прошедшей неделе российский рынок и внешние площадки синхронно отыгрывали геополитические события. Если в первой половине пятидневки преобладали надежды на переговорный процесс, то во второй половине ситуация начала резко портиться из-за интенсивных обстрелов на юго-востоке Украины. В пятницу появилась информация о запланированных переговорах между главами внешнеполитических ведомств РФ и США. Однако развитие событий на Донбассе заставляет рынки проявлять нервозность. Как итог, торги в пятницу завершились резкой просадкой российских индексов, а от достижений рубля в предыдущие дни ничего не осталось. Корпоративные новости лишь отражались в динамике отдельных бумаг, а в остальном рынок чутко реагировал на поток новостей. При позитивных сигналах росли бумаги с повышенным санкционным риском, а при негативных они же демонстрировали наиболее сильное снижение. Как пример, финансовый сектор завершил пятничные торги с потерями 4,53%, а сектор информационных технологий провалился на 7,67%. . Впереди новая неделя, но вряд ли статистика будет оказывать существенное влияние на настроение участников торгов.

События предстоящей недели

США будут отдыхать в понедельник в связи с президентским днём. В Канаде также отдыхают по случаю Дня семьи. Новая Зеландия опубликует данные по торговому балансу за январь. В Германии опубликуют данные по ценам производителей за январь. Ожидается сохранение показателя на уровне 24,2%. Кроме того, в этот день публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам за февраль. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысится до 52,7 п. с 52,3 п. в январе. В России опубликуют протокол заседания ЦБ РФ от 11 февраля. «Лента» опубликует отчётность по МСФО за IV квартал.

Во вторник днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. В США в этот день публикуются статистические данные по ценам на жильё. Ожидается, что S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США снизит темпы роста до 18,2% в декабре с 18,3% в январе. Позже выйдут предварительные индексы деловой активности в США. Ожидается, что производственный PMI США поднимется до 56,0 п. в феврале с январских 55,5 п. Далее будет опубликован индекс доверия потребителей от Conference Board. В России выйдет отчётность по МСФО за 2021 год от ВТБ, «Юнипро».

Россия в среду будет отдыхать по случаю Дня Защитника Отечества. Резервный Банк Новой Зеландии может повысить ставку с 0,75% до 1,0%. Уже в Европе в Германии выйдет индекс потребительского климата. В Великобритании состоятся слушанья по инфляции. В еврозоне уточнят данные по инфляции за январь (изменений первоначальной оценки 5,1% не ожидается).

Ночью в четверг выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Днём выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Далее традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В США также уточнят ВВП за IV квартал. Далее статистика продаж нового жилья и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Позже вечером выступит глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер.

Япония в пятницу опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. Германия уточнит ВВП страны за IV квартал, как и Франция. В еврозоне опубликуют отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. Позже выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США важный день статистики. Кроме отчёта по заказам на товары длительного пользования, которые могли увеличиться за январь на 0,7%, выйдут индексы цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE ускорит рост до 5,1% в январе с 4,9% в декабре. Далее индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за февраль. ФРС опубликует отчёт по денежно-кредитной политике, а закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика по промышленному производству за январь.

Китайские застройщики вновь сообщают о проблемах

· Новую неделю азиатские рынки встречают снижением. В Китае вновь проблемы регулирования и платежеспособности застройщиков, а в Японии привычное реагирование на динамику американских фьючерсов.

· Народный Банк Китая воздержался от снижения ставок, что немного разочаровало участников торгов. Многие рассчитывали, что низкая инфляция позволит китайскому регулятору немедленно приступить к смягчению денежной политики. Секторы финансов, полупроводниковой индустрии и производителей цветных металлов теряли до 1%. Новая энергетика и инфраструктурные компании теряли более 1%. В Гонконге под давлением находились бумаги технологичных Alibaba и Tencent, которые дешевели почти на 3%. Однако в центре внимания вновь сектор недвижимости. Акции Zhenro Properties теряли более 12% на фоне заявлений о том, что внутренний аудит показал то, что компания может не справиться с погашением своих обязательств в марте. Для беспокойства о судьбе застройщиков есть достаточно оснований. Рост цен на жильё в КНР замедлился до 2,3% в январе с 2,6% в декабре.

· Японский рынок начинал торги с падения более чем на 2%. Однако затем инвесторы выкупили большую часть просадки. Японский рынок традиционно смотрит на динамику американских фьючерсов. Новости о возможном саммите глав США и РФ по Украине заставили местных участников торгов отвлечься от негатива. Тем не менее, производители оборудования Tokyo Electron и Advantest теряли около 2,8% и 2,0% соответственно. Бумаги производителей игровых приставок Sony и Nintendo снижались более чем на 1,5%. Акции Sharp Corp. упали почти на 10% на заявлениях о смене главы компании. Под давлением были бумаги судоходных компаний.

· Из региональной статистики отметим рост предварительного индекса производственной активности Австралии до 57,6 п. в феврале с 55,1 п. в январе. В сфере услуг австралийская активность повысилась до 56,4 п. с 46,6 п. В Японии картина иная. В промышленности индекс упал до 52,9 п. с 55,4 п., а в сфере услуг до 42,7 п. с 47,6 п.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 26914,52 п. (-0,77%),

· Hang Seng - 24159,78 п. (-0,69%),

· Shanghai Composite - 3485,36 п. (-0,15%).

Сигналы о возвращении Ирана и возможном саммите РФ и США снижают напряжённость на рынке нефти

· Нефть торговалась в минусе в начале недели на фоне новостей о возможном саммите РФ и США. Кроме того, Reuters сообщает, что дипломатические источники, причастные к переговорам с Ираном, говорят о близости заключения сделки по возвращению ситуации к условиям 2015 года. То есть шансы на то, что Иран вернётся на рынок нефти в полном объёме становятся достаточно высокими. В самих США также продолжается рост буровой активности. Согласно данным Baker Hughes, число активных буровых выросло за прошлую неделю на 4 единицы до 520 штук.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $92,9 (-0,68%),

· WTI - $89,48 (-0,81%),

· Алюминий - $3243,5 (-0,58%),

· Золото - $1895,2 (-0,24%),

· Медь - $9960,52 (-0,03%),

· Никель - $24290 (+0,60%).