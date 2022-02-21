«Фридом Финанс»: Бумаги Интер РАО демонстрируют устойчивость

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 21 февраля к 12:00 мск снизился на 2%, несмотря на повышение нефтяных котировок.

Рынок не спешит отыгрывать отскоком наметившееся в связи с планируемыми переговорами между президентами Франции, США и России ослабление внешнеполитической напряженности.

В то же время мы продолжаем считать геополитический фактор временным. В ближайшие месяцы определять движения на фондовых площадках будут улучшение ситуации с ликвидностью, а также оптимистические ожидания игроков, связанные с денежно-кредитной политикой государств АТР.

В лидерах роста на сегодняшних торгах Полюс (+1,17%) и Интер РАО (+1,58%) в аутсайдерах вновь оказались бумаги Сбера (-4%).

Ожидаемое ужесточение монетарной политики в США привело к повышению прогноза цен на золото на 2022 год с $1900 до $2050 за унцию. На этом фоне оценки выручки, EBITDA и чистой прибыли Полюса пересмотрены до $5,6 млрд, $3,9 млрд и $2,6 млрд соответственно. Оптимистичные ожидания инвесторов в отношении результатов золотодобытчика сегодня обусловили позитивную динамику его бумаг.

Акции Сбера негативно отреагировали на новости о подготовленном в США пакете санкций, предусматривающих запрет на операционные контакты американских финансовых структур с крупнейшими российскими банками.

Из-за существенно перепроданности бумаги Интер РАО демонстрируют устойчивость к рыночным к шокам. Их рост также объясняется высоким спросом на электроэнергию в Европе, способствующий увеличению экспорта компании. Так, подразделение холдинга INTER RAO Lietuva Group отчиталось за 2021 год ростом продаж с 5 781 ГВт до 7 650 ГВт. Выручка компании удвоилась, а чистая прибыль поднялась с $12 млн до $14,3 млн. Целевая цена по акции ИРАО составляет 8,83 руб., что включает в себя 15%-й дисконт на инфляционные и нерыночные риски. Дивиденд Интер РАО за 2021 год прогнозируем в размере 0,2765 руб. на акцию.

Во второй половине текущей сессии не исключаем некоторого восстановления котировок под влиянием повышенной волатильности и технических факторов. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3255–3455 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,05–77,25 и 86,95–87,80 соответственно.