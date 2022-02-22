«Фридом Финанс»: Brent подорожала на фоне дисбаланса мирового спроса и предложения

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 21 февраля на отечественных фондовых площадках проходят в красной зоне. На 17:30 мск индекс Московской биржи теряет 8,65%, уйдя под отметку 3100 пунктов, РТС падает на 10,88%, ниже 1240 пунктов, индекс голубых фишек опускается на 8,95%.

Среди лидеров роста оказались МГТС (2030,0, +3,05%), Росбанк (74,80, +1,63%) и Полюс (12900, +0,05%). Быстрее рынка корректируются бумаги Сбербанка (217,33%, -13,7%), Роснефти (452,05, -12,98%) и Магнита (4540,0, -9,95%)

Сегодняшние распродажи на российском фондовом рынке отыгрывают усиление геополитической напряженности. Значительнее прочих дешевеют бумаги компаний, которые могут попасть под коллективные санкции стран Запада, поэтому наблюдается сильный отток средств иностранных инвесторов из акций Сбербанка, Роснефти и Магнита. В частности, из капитала двух последних эмитентов было изъято около $30 млн и $15 млн соответственно.

У бумаг Роснефти тоже очень уверенные перспективы для роста на фоне высоких мировых цен на нефть и заключения договоров с Китаем на поставку дополнительных 100 млн тонн сырья. После ослабления геополитической напряженности ожидаем повышения котировок нефтяной компании до 721,5 руб. за акцию, что соответствует 58,57-процентному апсайду к текущей стоимости бумаги.

Brent подорожала на 0,71%, до $92,04, на фоне дисбаланса мирового спроса и предложения. Ориентир на закрытие сессии: $90,0–93,2 за баррель.

Российский рубль снижается. Пара USD/RUB укрепилась на 1,63%, до 78,6. EUR/RUB поднялась на 1,78%, до 89,1. До конца дня эти инструменты останутся в коридорах 77,2–79,5 и 87,5–90,5 соответственно.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3000–3220 пунктов, РТС будет торговаться в пределах 1200–1290.