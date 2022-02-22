Клиенты Райффайзен Банка могут снизить налог на дивиденды по американским акциям онлайн

Райффайзен Банк первым подключился к сервису НРД W8 EASY TAX API, который позволяет передавать электронные формы W-8BEN для того, чтобы снизить налог на дивиденды по иностранным акциям. Первая форма с использованием сервиса была успешно акцептована НРД.

Клиенты Райффайзен Банка — частные инвесторы, совершающие сделки с американскими ценными бумагами и не являющиеся резидентами США, могут первыми оценить удобство сервиса и заполнять форму W-8BEN напрямую в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

Обмен данными между НРД и Райффайзен Банком осуществляется через протокол OpenAPI. Созданное НРД решение отвечает стандартам безопасности и бесперебойности.

«Новый сервис позволит нашим клиентам снизить налог на дивиденды по американским акциям. Это легко и просто сделать в Райффайзен Онлайн без необходимости распечатывать, подписывать форму W8 вручную — все можно сделать в считанные минуты онлайн», — прокомментировала Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзен Банка.

«НРД последователен в развитии сервисов в интересах наших клиентов и конечных пользователей. Работа с физическими лицами предполагает повышенное внимание к клиентскому пути, который сегодня должен быть максимально простым и удобным. Инвестор привык совершать сделки с ценными бумагами в несколько кликов и хочет видеть в „одном окне“, в том числе, сервисы, которые помогут ему получать максимальный доход от своих инвестиций», — заявил Денис Буряков, управляющий директор — руководитель Центра депозитарно-клирингового обслуживания НРД.

Подробнее об инвестиционных решениях Райффайзен Банка можно узнать на сайте.