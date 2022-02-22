Клиенты Райффайзен Банка могут снизить налог на дивиденды по американским акциям онлайн

Райффайзен Банк первым подключился к сервису НРД W8 EASY TAX API, который позволяет передавать электронные формы
Клиенты Райффайзен Банка — частные инвесторы, совершающие сделки с американскими ценными бумагами и не являющиеся резидентами США, могут первыми оценить удобство сервиса и заполнять форму
Обмен данными между НРД и Райффайзен Банком осуществляется через протокол OpenAPI. Созданное НРД решение отвечает стандартам безопасности и бесперебойности.
«Новый сервис позволит нашим клиентам снизить налог на дивиденды по американским акциям. Это легко и просто сделать в Райффайзен Онлайн без необходимости распечатывать, подписывать форму W8 вручную — все можно сделать в считанные минуты онлайн», — прокомментировала Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзен Банка.
«НРД последователен в развитии сервисов в интересах наших клиентов и конечных пользователей. Работа с физическими лицами предполагает повышенное внимание к клиентскому пути, который сегодня должен быть максимально простым и удобным. Инвестор привык совершать сделки с ценными бумагами в несколько кликов и хочет видеть в „одном окне“, в том числе, сервисы, которые помогут ему получать максимальный доход от своих инвестиций», — заявил Денис Буряков, управляющий директор — руководитель Центра
Подробнее об инвестиционных решениях Райффайзен Банка можно узнать на сайте.
Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 19 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Информация о Национальном расчетном депозитарии
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа».
НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 сентября 2021 года достигла 73,2 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги,
Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».
НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных
Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.
**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от