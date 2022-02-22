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Клиенты Райффайзен Банка могут снизить налог на дивиденды по американским акциям онлайн

Райффайзен Банк первым подключился к сервису НРД W8 EASY TAX API, который позволяет передавать электронные формы W-8BEN для того, чтобы снизить налог на дивиденды по иностранным акциям. Первая форма с использованием сервиса была успешно акцептована НРД.

Клиенты Райффайзен Банка — частные инвесторы, совершающие сделки с американскими ценными бумагами и не являющиеся резидентами США, могут первыми оценить удобство сервиса и заполнять форму W-8BEN напрямую в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

Обмен данными между НРД и Райффайзен Банком осуществляется через протокол OpenAPI. Созданное НРД решение отвечает стандартам безопасности и бесперебойности.

«Новый сервис позволит нашим клиентам снизить налог на дивиденды по американским акциям. Это легко и просто сделать в Райффайзен Онлайн без необходимости распечатывать, подписывать форму W8 вручную — все можно сделать в считанные минуты онлайн», — прокомментировала Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзен Банка.

«НРД последователен в развитии сервисов в интересах наших клиентов и конечных пользователей. Работа с физическими лицами предполагает повышенное внимание к клиентскому пути, который сегодня должен быть максимально простым и удобным. Инвестор привык совершать сделки с ценными бумагами в несколько кликов и хочет видеть в „одном окне“, в том числе, сервисы, которые помогут ему получать максимальный доход от своих инвестиций», — заявил Денис Буряков, управляющий директор — руководитель Центра депозитарно-клирингового обслуживания НРД.

Подробнее об инвестиционных решениях Райффайзен Банка можно узнать на сайте.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 19 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Информация о Национальном расчетном депозитарии

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа».

НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 сентября 2021 года достигла 73,2 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы.

Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран.

Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.

**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12–2761/ПЗ-И. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 года на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 года на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045–01 от 28 декабря 2016 года на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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