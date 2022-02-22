«Фридом Финанс»: Фондовые площадки вернулись в 2020 год

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с обвального падения. Ведущие индексы скорректировались на минимум с осени 2020 года. Более 250 наиболее торгуемых акций закрылись на отрицательной территории. Подорожали бумаги FXGD ETF (+2,21%) и некоторых других фондов. Аутсайдерами среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Роснефти (-18,33%). Пара USD/RUB поднялась выше 79.

Банк ВТБ (-17,50) опубликует финансовую отчетность. Ожидается, что операционные доходы превысили 800 млрд руб., а прибыль составила более 300 млрд руб. Дивиденд по итогам года может достигнуть 0,006 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует доходности около 20%. Таргет на горизонте 12 месяцев — 0,07 руб. При этом важно учитывать, что фундаментальные факторы оказывают весьма незначительное влияние на рынок в условиях высокой волатильности.

Преобладает вероятность сильного снижения. Внешние рынки будут отыгрывать негативный информационный фон. Также с технической точки зрения важно, удержится ли индекс S&P 500 выше уровня 4300 пунктов. При пробое этой отметки вниз отрицательная динамика рынков, на наш взгляд, будет сохраняться в течение длительного времени. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2 800–3 000 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 79–83.