«Открытие»: Внешний фон перед стартом основной сессии в России можно назвать однозначно негативным

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России можно назвать однозначно негативным. Однако падение азиатских индексов плохо коррелирует с отскоком российских бумаг на утренних торгах.

Удивляют заявления из администрации США о том, что поводов для «адских» санкций пока нет, так как вторжения на Украину не состоялось. Впрочем, принятие «адских» ограничений означало бы завершение дипломатического процесса, как, вероятно, и разрыв самих дипломатических отношений. Поэтому российский рынок имеет шанс начать день с попыток восстановления потерянных позиций. Рубль также отыгрывает более 0,5% у доллара.

Во вторник днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. В США в этот день публикуются статистические данные по ценам на жильё. Ожидается, что S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США снизит темпы роста до 18,2% в декабре с 18,3% в ноябре. Позже выйдут предварительные индексы деловой активности в США. Ожидается, что производственный PMI США поднимется до 56,0 п. в феврале с январских 55,5 п. Далее будет опубликован индекс доверия потребителей от Conference Board. В России выйдет отчётность по МСФО за 2021 год от ВТБ и «Юнипро».

Обвал на тревожных ожиданиях.

Торги на отечественном рынке завершились глубоким падением индексов. Подобного масштаба падения не было с начала марта 2014 года, когда Крым изъявил желание вернуться в состав России. Текущая динамика рынка объясняется тем, что в течение дня раскручивался маховик негативных новостей, вплоть до проникновения на российскую территорию диверсионных групп ВСУ. Впрочем, настоящее падение началось на фоне Совбеза РФ по вопросу о признании республик ЛНР и ДНР.

По итогам основной сессии 21 февраля индекс МосБиржи - 3036,88 (-10,5%), а индекс РТС - 1207,50 (-13,21%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил эпические 469,404 млрд рублей. Естественно, что растущих историй в составе индекса МосБиржи не было.

На вечерней сессии перед обращением президента РФ Владимира Путина индекс МосБиржи снижался до 2756,96 п. Однако после заявления о признании республик и требовании прекратить боевые действия состоялся весьма внушительный отскок. В какой-то мере, наступление определённости рынок воспринимает в качестве позитивного момента, хотя последствия данного решения проявятся далеко не сразу. Вечерние торги индекс МосБиржи завершил на отметке 2920,42 п., или с падением на 13,94%, что предполагает негативный старт во вторник.

Все секторы российского рынка оказались в минусе. Наиболее значимые потери были в отраслевых индексах нефти и газа (-10,95%), финансах (-11,74%), информационных технологий (-11,57%), строительных компаний (-11,42%). Однако главным аутсайдером стал транспортный сектор (-12,03%), а вот наименьшее снижение в телекоммуникациях (-5,59%).

На фоне столь мощного падения сложно вспоминать о корпоративных новостях, но всё же. «Лента» сообщила о том, что чистая прибыль по МСФО сократилась за 2021 год на 21,8% до 13,6 млрд рублей. Продажи выросли на 8,6% до 483 млрд рублей. EBITDA составила 39,2 млрд рублей.

Прибыль банковского сектора РФ в январе составила 164 млрд рублей, а доходность на капитал 16,5%. По сравнению с декабрём прибыль выросла на 47%, но по сравнению с январём прошлого года упала на 20%. Число прибыльных банков выросло за месяц до 256 с 236 в декабре.

Валютные торги повторяли динамику рынка акций. В моменте доллар укреплялся до 80,06, а евро до 90,78 рублей. После оглашения решения Совбеза РФ рубль также совершил небольшой откат. Однако это лишь реакция понедельника, а вот уже во вторник могут появиться поводы для новой слабости, как рубля, так и рынка. Впрочем, нельзя исключать резкого выхода на конструктивный переговорный процесс, поскольку ситуация реально стала крайне напряжённой.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,13 (+0,09%),

EUR-USD - $1,131 (-0,06%),

GBP-USD - $1,36 (+0,1%),

USD-JPY – 114,78 (-0,18%),

USD-RUB – 79,78 (+3,21%),

EUR-RUB – 90,15 (+2,97%).

Азиатские рынки проявляют нервозность из-за неопределённости

Торги в США не проводились в связи с Днём президента. Однако динамика фьючерсов указывала на негативное восприятие инвесторами происходящих событий. Впрочем, уже во вторник можно наблюдать то, что фьючерсы почти полностью ликвидировали существенное снижение понедельника. Потери в S&P 500 и NASDAQ могут ограничиться на уровне 0,2%. Однако азиатским индексам это не помогло. В Японии рынок терял более 2%, а в Гонконге падение оказалось самым сильным за пять месяцев.

Самыми слабыми секторами в Китае оказались потребительские товары и транспорт, где снижение составляло более 2,8%. Однако пессимизм не коснулся золотодобывающих компаний, которые дорожали на фоне роста котировок драгоценного металла выше $1910 за тройскую унцию. 6 крупнейших китайских банков снизили процент по ипотечным кредитам на 20 базисных пункта, что должно способствовать улучшению спроса на недвижимость. Впрочем, немедленного эффекта не было, но бумаги застройщиков, как минимум, не были в первых рядах аутсайдеров.

Единственным растущим сектором в Японии был отраслевой индекс здравоохранения. Лидерами снижения оказались потребительские товары, базовые материалы и технологичные акции. Ситуацию частично ухудшает тот факт, что в среду японский рынок работать не будет. Поэтому инвесторы избавляются от наиболее волатильных бумаг, как, например, Tokyo Electron, которые теряли более 4,5%. Или Advantest, подешевевших на 5,5%. Бумаги производителя электроники Sharp продолжают обвал второй день подряд после заявления о смене главы компании. Акции производителей автомобилей Toyota, Nissan и Mazda снижались от 2% до 5%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 26456,92 п. (-1,69%),

Hang Seng - 23426,57 п. (-3,08%),

Shanghai Composite - 3448,86 п. (-1,20%).

Рынок нефти больше боится российских энергетических контрсанкций

Нефть дорожала, а котировки Brent пытались заигрывать с уровнем $97 за Баррель. Рыночные опасения состоят в том, что вероятные санкции для РФ могут коснуться энергетического сектора, что в условиях дефицитного рынка приведёт к сокращению предложения. Впрочем, из Вашингтона звучат весьма интересные заявления о санкциях против республик Донбасса, но одновременно администрация президента США Джо Байдена подчеркивает, что это ещё не вторжение, которое могло бы стать пусковым механизмом для принятия санкций против РФ. Впрочем, на рынке также озвучиваются идеи, что РФ может в одностороннем порядке ограничить свой экспорт энергоносителей в ответ на действия условного запада. В любом случае, до отметки $100 за баррель Brent остаётся всего $3 и это уже не кажется чем-то необычным. Любой повод в сфере геополитики может спровоцировать повышение котировок до данной психологической отметки.

По состоянию на 8:45 мск: