Доходность российских ОФЗ поднялась выше 11%

Распродажи на российском рынке затронули не только рынок акций, но и российские облигации. Индекс RGBI, отражающий динамику средних и длинных облигаций, упал на минимумы с 2015 г.

Доходность государственных ОФЗ, наиболее надежных рублевых облигаций, сегодня составляется 11–12%% в зависимости от выпуска.