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Доходность российских ОФЗ поднялась выше 11%

Распродажи на российском рынке затронули не только рынок акций, но и российские облигации. Индекс RGBI, отражающий динамику средних и длинных облигаций, упал на минимумы с 2015 г.

Доходность государственных ОФЗ, наиболее надежных рублевых облигаций, сегодня составляется 11–12%%  в зависимости от  выпуска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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