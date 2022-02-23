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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 февраля: 4 899,6001 руб/1 г золота и 61,3700/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 899,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,3700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 800,1399 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 151,0000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 221,4101 р. (4,73%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7000 р. (4,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 134,5699 р. (5,05%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 326,2402 р. (5,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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