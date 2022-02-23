Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 февраля: 4 899,6001 руб/1 г золота и 61,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 899,6001 руб.

1 грамм серебра - 61,3700 руб.

1 грамм платины - 2 800,1399 руб.

1 грамм палладия - 6 151,0000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 221,4101 р. (4,73%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7000 р. (4,60%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 134,5699 р. (5,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 326,2402 р. (5,60%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







