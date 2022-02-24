Комментарии «Фридом Финанс»: Бумаги Татнефти торгуются лучше рынка Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Несмотря на повышение нефтяных цен, индекс Мосбиржи 22 февраля к 12:30 мск потерял 5%, следуя за динамикой котировок фьючерсов на фондовые индексы США. Рубль продолжает демонстрировать ослабление к доллару и евро в рамках традиционной реакция рынка при усилении спроса на «качество»

В лидерах роста на сегодняшних торгах обыкновенные акции Газпрома (+4,33%) и Татнефти (+4,72%), в аутсайдерах оказались бумаги группы Самолет (-14,5%), ЛСР (-12,7%) и TCS (-9%).



Бумаги Татнефти торгуются лучше рынка на позитивных корпоративных новостях, которые рынок не успел заложить в котировки на фоне повышения волатильности, связанной с усилением геополитической напряженности. Один из сильных драйверов роста, на наш взгляд, — это подтверждение агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Татнефти на уровне BBB-. Кроме того, котировкам оказывают поддержку данные рыночных СМИ о возможном увеличении объемов добычи компанией в 2022-м на 5% при повышении целевых ориентиров.



Привилегированные (-6,6%) и обыкновенные (-6,4%) акции Сбербанка сегодня снижаются в рамках сравнительно слабой динамики всего финансового сектора, а также сегмента строительных компаний, где хуже рынка выглядят бумаги ЛСР и группы Самолет. Судя по всему, инвесторы сомневаются в том, что ипотечный сегмент сможет сохранить устойчивость в условиях текущего кризиса. Сегодня Банк России объявил, что предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по их рыночной цене на 18 февраля 2022 года, а также зафиксировать на ту же дату валютообменный курс в целях расчета обязательных нормативов. Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным ЦБ, в январе текущего года убыток от переоценки ценных бумаг составил около 200 млрд руб., то есть 10% прогнозируемой прибыли банков. По мнению представителей Банка России, это было «некритично, так как в целом сопоставимо с зарабатываемой прибылью от прочих операций». С учетом текущей динамики фондового и долгового рынка убытки банков РФ могут возрасти до 30–40% прогнозируемой прибыли, что в целом не представляется значимым шоком для сектора. При необходимости у правительства есть возможность увеличить поддержку банков за счет антикризисного пакета РФ (объемом около 30% ВВП), включающего средства ФНБ. Впрочем, хотим отметить, что использование этих ресурсов ограничено бюджетным правилом.



Текущая ситуация, предопределенная нерыночными факторами, ослабит сравнительные оценки справедливой капитализации банковского сегмента в перспективе ближайших месяцев. Однако завершение программы количественно ослабления в США — это традиционный сигнал для повышения рынком оценочных уровней требуемой доходности вложений. Для банков это означает более высокие показатели рентабельности кредитования и инвестиций. Как показала практика антикризисных мер 2008 года, банки могут стать одними из главных бенефициаров текущей антикризисной политики регуляторов.



Целевой диапазон для индекса Мосбиржи: 2800–3200 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,10–80, и 87,50–91,5 соответственно. info4

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