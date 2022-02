Комментарии «Фридом Финанс»: S&P 500 проведет сессию в диапазоне 4290–4410 пунктов Аналитики «Фридом Финанс»:



21 февраля биржи США были закрыты в связи с празднованием в стране Дня президентов, а торги минувшей пятницы, 18 февраля, завершились на отрицательной территории. S&P 500 опустился на 0,72%, до 4349 пунктов, Dow Jones потерял 0,68%, Nasdaq упал на 1,23%. В плюс вышли только акции нециклических потребительски товаров (+0,11%), а сектор ИТ оказался в аутсайдерах (-1,1%). Прибыль и выручка Exelixis (EXEL: +6,7%) за четвертый квартал превысили ожидания благодаря денежным поступлениям от коммерциализации кабозантиниба. Ford (F: +2,9%) рассматривает возможность выделения бизнеса по производству электромобилей в отдельную компанию. JBS отозвала предложение о приобретении оставшихся акций Pilgrim's Pride (PPC: -13,7%), так как не смогла договориться с советом директоров об условиях сделки Фондовые площадки АТР завершили сессию 22 февраля в минусе. Китайский CSI 300 опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng обвалился на 2,69%, японский Nikkei упал на 1,71%. EuroStoxx 50 с открытия теряет более 1,63%. Доходность трежерис снизилась до 1,93%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется около $96 за баррель. Цена на золото растет до $1905 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4290–4410 пунктов. В этот вторник будут опубликованы февральские данные индексов: потребительской уверенности (консенсус: 109,8 против 113,8 за январь); менеджеров по снабжению в промышленности от Markit (консенсус: 55,5 пунктов против 55,5 за январь); менеджеров по снабжению в сфере услуг от Markit (консенсус: 52,6 против 51,2 за январь). Индекс настроений от Freedom Finance упал до 48 пунктов, негативно реагируя на внешнеполитическую ситуацию. S&P 500 движется к зоне поддержки, расположенной в районе 4230–4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют о развитии краткосрочного «медвежьего» тренда. В ближайшее время бенчмарк может протестировать уровень поддержки по линиям Фибоначчи на отметке 4230 пунктов. В эту среду, 23 февраля, за четвертый квартал 2021 года отчитается Booking Holdings Inc. (BKNG). Консенсус предполагает более чем двукратное, до $2,854 млрд, увеличение выручки в поквартальном выражении при скорректированной EPS $13,3. Мы рассчитываем на достаточно уверенные результаты сервиса с учетом ослабления влияния факторов пандемии, способствующего увеличению туристического потока. Эти тенденции уже нашли отражение в отчетах сетей отелей. В общерыночные ожидания заложено приближение денежного объема бронирований за квартал к уровням 2019 года, хотя общее количество забронированных ночей по-прежнему на 13% меньше этих отметок. В этот же день будет опубликована отчетность Rio Tinto (RIO) за второе полугодие. Прогноз в отношении результатов одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний предполагает рост выручки на 18% г/г, до $30 млрд, при скорректированной EPS $5,84. Инвесторов будет интересовать в первую очередь размер дивиденда. Мы прогнозируем выплату около $4,6 на одну депозитарную расписку, что эквивалентно примерно 80% прибыли компании. Наиболее уверенный рост показателей мы ожидаем в сегменте производства алюминия, который за второе полугодие прошлого года на LME подорожал на 15%, до $2829 за тонну. Это направление обеспечивает Rio Tinto около 17% продаж. Выручка от основного сегмента бизнеса Rio Tinto — добычи железной руды может снизиться из-за коррекции в ценах на это сырье. Однако за счет продаж алюминия, меди и угля этот негатив будет компенсирован. 24 февраля выйдет квартальная отчетность Block Inc. (SQ), бывшей Square Inc. Несмотря на ожидаемый рост выручки на 27,9% г/г, до $4,04 млрд, консенсус FactSet предполагает снижение скорректированной EPS на 28% г/г, до $0,23. Эта динамика объясняется высокими расходами на развитие бизнеса. Увеличение потребительской активности в конце года должно было способствовать росту выручки от обработки платежей и предоставления решений для ретейлеров. Однако мы не ожидаем уверенного повышения доходов ввиду негативного влияния коррекции биткоина, обслуживание транзакций с которым обеспечивало более 50% выручки SQ в течение прошлого года. За последние шесть месяцев акции SQ скорректировалась на 63% на фоне перетока капиталов из компаний «роста». Однако компания по-прежнему торгуется дороже конкурентов: по мультипликатору P/E она оценивается в 227,6х при среднеотраслевом значении 52,9x. Это снижает привлекательность бумаг SQ для инвестиций в условиях ужесточения кредитных условий. В то же время в них сохраняется высокий долгосрочный потенциал роста. info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

