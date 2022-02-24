«Фридом Финанс»: Российский рубль перешел к укреплению

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 22 февраля на отечественных фондовых площадках проходят на отрицательной территории. На 17:30 мск индекс Московской биржи теряет 1,29%, уйдя под отметку 3000 пунктов, РТС падает на 1,25%, ниже 1200 пунктов, индекс голубых фишек опускается на 1,24%. Среди лидеров роста оказались Норникель (20848,0, +8,29%), НЛМК (215,30, +7,13%) и Газпром (275,98, +7,26%). Быстрее рынка корректируются бумаги Роснефти (405,75, -7,51%), TCS Group (4330,00, -3,24%) и ЛУКОЙЛа (5679,5, -2,25%).

На российском рынке сегодня отмечается повышенная волатильность, обусловленная обострением геополитической ситуации. Акции наиболее подверженных санкциям компаний в первой половине дня теряли в среднем на 5–8% на ожидании введения ограничений странами ЕС. Однако во второй половине торговой сессии многие котировки перешли к росту, поскольку опасения пока не подтвердились, хотя риск принятия санкций со стороны США сегодня все еще сохраняется.

Введение ограничений в отношении российских экспортеров, если оно будет предпринято, приведет к значительному удорожанию товаров, в поставках которых РФ занимает высокую долю рынка. К ним можно отнести палладий (доля РФ в мировом экспорте — 40%), пшеницу (20%), платину (12%), нефть (12%), никель (10%), алюминий (10%), медь (6%) и некоторые другие. На этом фоне котировки экспортеров указанных выше сырьевых товаров укрепляются, а Норникель и НЛМК сумели выйти в лидеры. Бумаги Газпрома растут, несмотря на приостановку сертификации Северного потока-2, поскольку инвесторы ожидали более серьезных последствий для компании.

Бумаги TCS Group снижаются на фоне оттока иностранного капитала: по состоянию на 17 ноября 2021 года капитализация компании составляла $49 млрд, а на прошлой неделе опустилась до $32,7 млрд.

Brent торгуется в узком коридоре, прибавляя к 17:30 мск 2,03%, однако к закрытию сессии мы ожидаем расширения диапазона до $93,30–99,30 за баррель ввиду усиления волатильности нефтяных котировок на фоне торгов на фондовых площадках США.

Российский рубль во второй половине дня перешел к укреплению: пара USD/RUB снижается на 0,78%, до 79,13. EUR/RUB корректируется на 0,50%, до 89,78.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 2850–3220 пунктов, РТС будет торговаться в пределах 1100–1200. Рубль в паре с долларом и с евро завершит торги в диапазонах 77,20–79,50 и 87,50–90,50 соответственно.