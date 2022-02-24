«Фридом Финанс»: Давление инфляции не ослабевает

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 22 февраля завершилась коррекцией основных американских фондовых индексов. S&P 500 опустился на 1,01%, до 4305 пунктов, Dow Jones снизился на 1,42%, Nasdaq потерял 1,23%. Все секторы, включенные в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. Заметное падение продемонстрировали производители циклических потребительских товаров (-3,04%), более устойчивым оказался сектор коммунальных услуг (-0,08%).

· Оператор телевизионных станций Tegna (TGNA: +7,1%) будет приобретен частной инвестиционной компанией Standard General по цене $24 за акцию с премией около 15%. Ожидается, что сделка на сумму $5,4 млрд будет завершена во второй половине этого года.

· Medtronic (MDT: +3,1%) превзошел ожидания по EPS, но не оправдал прогноз по выручке. Хотя компания отметила рост объемов процедур и высокий спрос на кардиостимуляторы в последнем квартале.

· Home Depot (HD: -8,9%) превзошел ожидания по квартальной выручке и EPS, а также объявил об увеличении квартального дивиденда на 15%. В то же время менеджмент прогнозирует замедление темпов роста продаж и прибыли в текущем году.

Февральский индекс деловой активности в производственном секторе США от IHS Markit поднялся до максимального за последние два месяца значения – 57,5 пункта, превзойдя прогноз на уровне 56. Ускоренными темпами выросли производственные заказы, тогда как инфляция производственных издержек снизилась до девятимесячного минимума. Восстановлению способствовало сглаживание ограничений в поставках комплектующих и нехватки рабочей силы по мере адаптации и борьбы с распространением «омикрона». Индекс деловой активности в сфере услуг вырос на 5,5 пункта, до 56,7, так же превысив ожидания. Продажи достигли максимального роста с июля прошлого года, показатели занятости – лучшие за последние девять месяцев. Тем не менее, продолжающееся увеличение затрат на производство подталкивает к повышению цен на продукцию.

В феврале опасения по поводу инфляции усилились, что было отражено в снижении индекса потребительского доверия от Conference Board второй месяц подряд – до 110,5. Несмотря на сохранение уверенности в краткосрочных перспективах рынка труда и укрепления экономики, более двух третей респондентов не ожидают изменения своего дохода в ближайшие шесть месяцев. Доля потребителей, планирующих дорогостоящие покупки и поездки за рубеж в ближайшие полгода, упала. Мы не ожидаем существенного улучшения потребительских настроений до начала нормализации динамики инфляции. Геополитическая напряженность создает повышенную неопределенность, тогда как темпы роста цен по-прежнему опережают рост личных располагаемых доходов, снижая покупательную способность.

· Торги на Токийской бирже сегодня закрыты в связи с национальным праздником. Индексы других фондовых площадок Юго-Восточной Азии демонстрируют позитивную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 1,07%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,60%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 0,75%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $93,88 за баррель. Цена на золото составляет $1898 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260-4340 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 46 пунктов на фоне геополитической напряженности и ястребиной риторики финансовых регуляторов.

S&P 500 продолжил снижение к зоне поддержки, расположенной в районе 4230 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на развитие краткосрочного «медвежьего» тренда. В ближайшей перспективе бенчмарк может протестировать уровни поддержки по линиям Фибоначчи. Не исключается возможность отскока от локальных минимумов, однако, среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий.

23 февраля за четвертый квартал 2021 года отчитается Booking Holdings Inc. (BKNG). Консенсус предполагает более чем двукратное, до $2,854 млрд, увеличение выручки в поквартальном выражении при скорректированной EPS $13,3. Мы рассчитываем на достаточно уверенные результаты сервиса с учетом ослабления влияния факторов пандемии, способствующего увеличению туристического потока. Эти тенденции уже нашли отражение в отчетах сетей отелей. В общерыночные ожидания заложено приближение денежного объема бронирований за квартал к уровням 2019 года, хотя общее количество забронированных ночей по-прежнему на 13% меньше этих отметок.